В Бурятии заработали мобильные медицинские бригады для отдаленных районов

На базе двух ведущих стационаров Бурятии – Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко и Детской республиканской клинической больницы – созданы центры мобильных медицинских бригад. Они улучшат качество первичной медпомощи для жителей сельской местности, включая отдаленные и труднодоступные районы.

- Первый выезд состоялся на прошлой неделе в Кабанский район. Туда отправились семь специалистов — сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, врач УЗД и медсестра. За два дня бригада врачей осмотрела около 600 человек в г. Бабушкин и п. Выдрино, - рассказали в РКБ.

Выезды станут регулярными и охватят самые труднодоступные уголки Бурятии. До конца года запланированы поездки в еще более отдаленные районы республики.

Фото: РКБ