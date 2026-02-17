В Улан-Удэ трое подростков угодили в больницу после распития алкоголя

В ДРКБ Улан-Удэ обнародовали статистику за январь. За минувший месяц в приемно-диагностическое отделение больницы обратились 4523 ребенка. По «скорой помощи» доставили 491 пациента.

Экстренная госпитализация потребовалась 458 детям, из них 170 – именно с травмами. Также в стационар доставили двухлетнего ребенка с ожогом, полученным от горячей каши. Еще один несовершеннолетний получил ожог из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

«Вызывает серьезную обеспокоенность доставка в больницу троих подростков с диагнозом алкогольного опьянения. Также в январе были зафиксированы случаи отравления угарным газом. Зимние развлечения продолжают оставаться источником риска: в больницу поступали дети с травмами и переломами после падений с ватрушек (тюбингов)», - заключили в медучреждении.