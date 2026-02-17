Общество 17.02.2026 в 13:25

В Бурятии помогли воссоединиться многодетной семье участника СВО

Отца перевели поближе к беременной жене и детям
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина помогла воссоединиться многодетной семье участника СВО. Его супруга обратилась к омбудсмену в начале декабря 2025 года.

По словам женщины, муж провел на спецоперации почти год и вернулся домой с ранением. Лечение и реабилитация заняли семь месяцев, после восстановления мужчине предстояло убыть в зону боевых действий. Однако семья, где сейчас подрастают четверо несовершеннолетних детей, и в скором времени ожидается пополнение – пятый ребенок,  нуждается в поддержке отца. Его родной брат также находится на СВО, фактически семья осталась без мужской поддержки.

Из-за сложной беременности женщина не может развозить ребятишек по детским садам и школам. Поэтому она попросила перевести супруга в воинскую часть в Улан-Удэ, чтобы он мог быть рядом с ней и детьми.

«Для оперативного решения данного вопроса мною было незамедлительно направлено письмо командиру воинской части с просьбой рассмотреть возможность перевода военнослужащего – отца многодетной семьи – ближе к дому. О сложившейся ситуации также был уведомлен военный прокурор Кяхтинского гарнизона», - прокомментировала уполномоченный.

В начале февраля семья воссоединилась. Отец теперь проходит службу в воинской части в Улан-Удэ. Каждое утро он может отвозить детей в школу и сад, а по вечерам – помогать супруге с их воспитанием и ведением домашнего хозяйства.

«Сегодня я связалась с женщиной, чтобы узнать о ее самочувствии. Настроение у будущей мамы замечательное. Она поделилась простой, но такой важной радостью: лечащий врач рекомендовал ей ежедневные прогулки на свежем воздухе, и теперь каждый вечер они с мужем и детьми выходят гулять всей семьей», - заключила Штыкина.

Ранее «Номер один» сообщал, что житель Тарбагатайского района уволился из армии, чтобы сестренка не оставалась одна. Они потеряли обоих родителей.
