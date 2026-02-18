Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом!Этот светлый праздник несет в себе глубокие духовные смыслы, воплощая уважение к старшему поколению, тепло семейного очага и стремление к гармонии и взаимопониманию.Пусть наступивший Новый год принесет каждому дому процветание, здоровье и мир, пусть каждый почувствует поддержку семьи и единение народа.Уверен, что в Год единства народов России, объявленный в нашей стране, мы проявим преданность традиционным ценностям, таким как взаимное уважение и дружба, показывая пример доброты и согласия, которыми испокон веков отличался бурятский народ.Дорогие друзья!Сердечно поздравляю вас с Сагаалганом, годом Красной Огненной Лошади! Пусть этот год, символ которого – стремительность и неукротимая энергия, станет для вас временем новых открытий, ярких побед и исполнения самых заветных желаний.Сагаан hараар, Сагаалганаар!