Общество 18.02.2026 в 08:00

Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом

Дорогие земляки!
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: горсовет Улан-Удэ
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца - Сагаалганом! 

Этот светлый праздник несет в себе глубокие духовные смыслы, воплощая уважение к старшему поколению, тепло семейного очага и стремление к гармонии и взаимопониманию.

Пусть наступивший Новый год принесет каждому дому процветание, здоровье и мир, пусть каждый почувствует поддержку семьи и единение народа.

Уверен, что в Год единства народов России, объявленный в нашей стране, мы проявим преданность традиционным ценностям, таким как взаимное уважение и дружба, показывая пример доброты и согласия, которыми испокон веков отличался бурятский народ.

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Сагаалганом, годом Красной Огненной Лошади! Пусть этот год, символ которого – стремительность и неукротимая энергия, станет для вас временем новых открытий, ярких побед и исполнения самых заветных желаний.

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев
