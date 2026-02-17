Жительница Бурятии решилась на заведомо ложный донос, чтобы вернуть мужа домой

В Бурятии на 40-летнюю жительницу Иволгинского района завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Женщина заявила полицейским, что супруг избил ее, угрожая убийством. На место тут же выехал участковый.

Выяснилось, что конфликт между супругами произошел несколько дней назад после совместного застолья у знакомых. Мужчина обиделся на возлюбленную и решил не возвращаться домой, отправившись к своим родителям.

А женщина решила любым способом вернуть мужа домой. Для этого она и обратилась в полицию с заведомо ложной информацией о нанесении ей побоев.

«Проведенная проверка подтвердила, что супруги не обращались за медицинской помощью, а у гражданки отсутствовали какие-либо телесные повреждения, указывающие на факт нанесения побоев. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Подозреваемая ранее не судима, не работает», - рассказали в МВД по Бурятии.