Общество 17.02.2026 в 15:21

В Бурятии росгвардейцы подарили дацану доску для простирания

Она необходима для религиозных обрядов
Текст: Карина Перова

Фото: Росгвардия по Бурятии

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии сотрудники Росгвардии сделали подарок дацану «Доржи Даржалин» в преддверии Сагаалгана. Коллектив преподнес необходимый для религиозных обрядов предмет – доску для простирания.

Также личный состав отделения вневедомственной охраны помог облагородить территорию – расчистить от снега площадку для проведения обряда Дугжууба.

Ламы тепло поблагодарили сотрудников за проявленную заботу и уважение, благословляя их на благие дела и желая мира и благополучия.

росгвардия дацан

