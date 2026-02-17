Общество 17.02.2026 в 15:21
В Бурятии росгвардейцы подарили дацану доску для простирания
Она необходима для религиозных обрядов
Текст: Карина Перова
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии сотрудники Росгвардии сделали подарок дацану «Доржи Даржалин» в преддверии Сагаалгана. Коллектив преподнес необходимый для религиозных обрядов предмет – доску для простирания.
Также личный состав отделения вневедомственной охраны помог облагородить территорию – расчистить от снега площадку для проведения обряда Дугжууба.
Ламы тепло поблагодарили сотрудников за проявленную заботу и уважение, благословляя их на благие дела и желая мира и благополучия.
