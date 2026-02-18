Общество 18.02.2026 в 08:30

Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом

Шэнын нэгэнэй амар мэндэ, хүндэтэ нютагаархид!
Текст: Служба информации "Номер один"
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
Сагаалган – буряад арадай гол hайндэр. Энэ үдэр эгээл дүтын зон, айл аймаг, гэр бүлөөрөө сугларжа, бэе бэеэ амаршалдаг заншалтайбди.

Ерэhэн жэл хадаа Россиин арадуудай нэгэдэлэй жэл юм. Олон үндэһэ яһатанай ажаһуудаг Буряад оромнай баян түүхээрээ, олон һайхан хэрэгээрээ дүүрэн омогорхохо эрхэтэй.

Сагаан hара жаргал, элүүр энхые, ута наhа, аза талааниие асараг лэ!

Дорогие земляки, поздравляю вас с наступлением Сагаалгана, праздника Белого месяца!

Мы традиционно вместе встречаем его в кругу родных и друзей, близких людей. Уже чувствуется – весна на подходе, и это время обновления, чистых помыслов, добрых слов, надежды на лучшее. Время, когда особенно важно быть вместе. 

Наступивший год объявлен нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. И для нашей Бурятии это особенно важно. Мы живем на одной земле. Люди разных национальностей, вероисповеданий, культур. Нас объединяет главное – уважение друг к другу, любовь к родной земле и желание жить в мире и согласии. 

Наши традиции учат нас беречь семью, помогать старшим, заботиться о детях, поддерживать друг друга, помнить, что Сагаалган – праздник для всех жителей Бурятии. Где бы они не находились сегодня, даже если сейчас они далеко от родного дома. Пусть Белый месяц приносит в каждый дом тепло, здоровье, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть рядом всегда будут родные люди, в сердцах – добро и взаимопонимание. 

С праздником Белого месяца! Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов
