В Улан-Удэ на фасаде дома на Жердева обновили световую конструкцию в виде Лошади

В Улан-Удэ в преддверии Белого месяца специалисты обновили световую конструкцию в виде Красной Огненной Лошади на фасаде многоквартирного дома № 136 по улице Жердева. Работы провели сотрудники МБУ «Горсвет».

«Световые символы стали визитной карточкой столицы Бурятии, создающими праздничную атмосферу. По традиции после установки был проведён обряд освящения. Лама совершил необходимые ритуалы, чтобы символ года нёс добрую энергию и приносил удачу всем жителям города», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Эта практика началась с 2010 года. В целом столица Бурятии стала первым городом в России, где на фасадах домов последовательно появился полный 12-летний цикл символов года по восточному календарю.