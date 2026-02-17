Поголовье Кяхтинского района успешно пережило лютую зиму

Наступление Белого месяца и Масленицы знаменует приближение весны. В Кяхтинском районе отметили некоторые итоги прохождения пика морозов.«В Кяхтинском районе температура понижалась до критических значений, также, как и по всей Бурятии. В связи с усилением морозов, соответственно норма и рацион потребления кормов увеличивается. Но запасы кормов, по данным сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств, достаточны», - сообщил «Номер один» глава Кяхтинского района Андрей Фомин.По словам главы, цены на корма увеличиваются ежегодно и, в зависимости от сезона, в среднем этот рост составляет не более 20 процентов.«Нападений волков на сельскохозяйственных животных в связи с усилением морозов не наблюдалось. Обращений от сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств, по активности волков не поступало. Информация о миграции волков из Монголии в адрес администрации также не поступала», - отметил руководитель Кяхтинского района Бурятии.