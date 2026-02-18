Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого Месяца





Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков

Огромное спасибо вам за то, что храните традиции, дарите любовь и заботу близким и делаете наш город добрее и уютнее.Пусть в ваших домах всегда будет аромат свежезаваренного чая и традиционных блюд, звонкий детский смех, мудрые советы старших и искренние разговоры по душам за общим столом с самыми близкими и дорогими людьми.Желаю вам, чтобы каждый день был наполнен добрыми встречами, сокровенные мечты сбывались, а в душе всегда царило тепло и благодарность за то хорошее, что уже есть.Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.С праздником Белого Месяца! Сагаан hараар! Сагаалганаар!