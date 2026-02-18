Общество 18.02.2026 в 07:20
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого Месяца
Дорогие улан-удэнцы, земляки, от всей души поздравляю вас с праздником Белого месяца!
Огромное спасибо вам за то, что храните традиции, дарите любовь и заботу близким и делаете наш город добрее и уютнее.
Пусть в ваших домах всегда будет аромат свежезаваренного чая и традиционных блюд, звонкий детский смех, мудрые советы старших и искренние разговоры по душам за общим столом с самыми близкими и дорогими людьми.
Желаю вам, чтобы каждый день был наполнен добрыми встречами, сокровенные мечты сбывались, а в душе всегда царило тепло и благодарность за то хорошее, что уже есть.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
С праздником Белого Месяца! Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Пусть в ваших домах всегда будет аромат свежезаваренного чая и традиционных блюд, звонкий детский смех, мудрые советы старших и искренние разговоры по душам за общим столом с самыми близкими и дорогими людьми.
Желаю вам, чтобы каждый день был наполнен добрыми встречами, сокровенные мечты сбывались, а в душе всегда царило тепло и благодарность за то хорошее, что уже есть.
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
С праздником Белого Месяца! Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков
Тегипоздравление