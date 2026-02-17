В Улан-Удэ перерасчет оплаты озадачил жильцов

Жители дома № 7 по улице Шумяцкого в Улан-Удэ столкнулись с шокирующим ростом тарифов на содержание жилья и ремонт общего имущества, обслуживаемого ООО «Управляющая компания «Жилищный эксплуатационный участок-16» (ЖЭУ-16). Жильцы написали заявления в прокуратуру и МВД, мэрия Улан-Удэ также встала на сторону жильцов.Проблема с ЖЭУ по оплате услуг за техническое обслуживание и содержание жилья, как выяснилось, затронула и соседние многоквартирные дома под управлением этой же компании. Они также написали жалобы в администрацию города. В прошлом году жильцы дома № 7 обнаружили резкое увеличение сумм в квитанциях, что вызвало возмущение, поскольку основанием для пересчета стала «индексация тарифов» за десять лет. Люди задались вопросом: есть ли основания для такого скачка?- Ключевая проблема, на которую жалуются жильцы, заключается в отсутствии юридически значимых договорных отношений с ЖЭУ-16, оформленных соответствующим образом, - говорит член инициативной группы жильцов Елена Дерюгина. Управляющая компания, по утверждению собственников, путем некорректного, по мнению инициативной группы, подсчета голосов, десять лет назад получила права управления домом на Краснофлотской. Более того, повышение тарифов произошло без проведения обязательных общих собраний собственников и предоставления общедоступных уведомлений.Ситуация приняла оборот коммунального детектива после вмешательства муниципальной жилищной инспекции. В ходе внеплановой документарной проверки ЖЭУ-16 проверяющие установили грубое нарушение Жилищного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ № 491. Выяснилось, что управляющая организация произвела индексацию платы за содержание и текущий ремонт общего имущества сразу за десять лет — с 2015 по 2025 год, применив эту индексацию в мае 2025 года. Сегодня по графе «техническое обслуживание, содержание жилья» собственники жилья в 62 «квадрата» оплачивают около 1600 рублей.- Это очень много. Если бы управляющая компания отчиталась бы перед нами и объяснила, откуда берутся такие цифры и такие затраты, то тогда можно было бы о чем-то говорить. Однако диалога с коммунальщиками у нас нет, они на наши просьбы отчитаться и предоставить данные, переправляют нас в систему ГИС ЖКХ, но там нет подробной информации о деятельности компании по управлению нашим домом, - говорят возмущенные жители.По итогам муниципальной проверки ЖЭУ-16 получило предписание об устранении выявленных нарушений, которое включало требование провести полный перерасчет платы по лицевым счетам собственников дома № 7 по улице Шумяцкого. Однако коммунальщики проигнорировали законное требование.Жители пожаловались еще раз, и городской комитет по муниципальному контролю летом 2025 года вторично указал ЖЭУ привести все в соответствие. Однако и после повторного предписания ситуация не изменилась.Не добившись справедливости административным путем, жильцы обратились в прокуратуру и полицию. Эту позицию граждан поддержала и мэрия города, направив собственные обращения в правоохранительные органы.Как рассказала «Номер один» Елена Дерюгина, у жителей дома накопилось немало вопросов и к договору на обслуживание между жильцами и управляющей компанией.- Договор подписан только со стороны ЖЭУ, нет подписей жильцов. Я и другие жильцы не голосовали за эту компанию. А они прикрепили какой-то реестр, который относился к вопросу, касающемуся сроков переноса ремонта крыши нашего дома. Взяли совершенно другие подписи, эти реестры с подписями за перенос капремонта, и приложили их к так называемому договору управления, - возмущается женщина. – Этот реестр с подписями людей не является приложением к договору и не имеет никакой юридической силы.Данный прецедент вновь высвечивает острую проблему непрозрачности системы управления многоквартирными домами в Улан-Удэ и возможного злоупотребления полномочиями со стороны некоторых УК.На фоне анонсированного увеличения коммунальных тарифов с начала 2026 года борьба жителей Улан-Удэ за законность обслуживания и прозрачное начисление платежей становится знаковым примером отстаивания своих прав в жилищно-коммунальной сфере. Жители города понимают, что просто отсиживаться и молчать при повышении тарифов не самый лучший вариант, поскольку рост тарифов все больше отражается на расходах и качестве жизни.«Номер один» будет следить за развитием ситуации с тарифами.