В Бурятии снизили ставки по кредитам наличными

В республике с понедельника начали снижаться ставки по потребительским кредитам. Это стало возможным благодаря шестому подряд снижению ключевой ставки Центральным банком (до 15,5% годовых). Одновременно на заемщиков начали действовать новые, более жесткие требования к получению кредитов.Банк ВТБ в Бурятии уже отреагировал на эти изменения, уменьшив процентные ставки по кредитам наличными для своих клиентов в среднем на три процентных пункта.Банк отмечает, что сегмент потребительских кредитов одним из первых почувствует на себе эффект от снижения ключевой ставки, так как спрос на них восстанавливается.- Так, в январе продажи потребкредитов в ВТБ выросли в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом, и банк ожидает продолжения этой позитивной динамики, - сообщает пресс-служба.Несмотря на снижение ставок, общие выдачи потребительских кредитов в России продолжают сокращаться уже третий месяц подряд. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года оформлено на 14,5% меньше кредитов, чем в декабре 2025 года. Однако, по сравнению с январем прошлого года, этот показатель вырос на 7,3%. Эксперты связывают текущее падение выдач не только с охлаждением спроса, но и с ухудшением качества потенциальных заемщиков.Банки вынуждены проявлять осторожность и ограничивать выдачу кредитов, отдавая предпочтение клиентам с хорошей кредитной историей и низким показателем долговой нагрузки (ПДН) – не более 50%.- По нашему банку процент отклоненных заявок на кредиты наличными доходит до 80%, фактически из десяти потенциальных заемщиков получают деньги только два человека. Основные причины такого высокого процента отказов – новые требования, вступившие в силу с нового года. Мы теперь проверяем доходы через государственные сервисы, и у нас в связи с этим наблюдается высокий показатель долговой нагрузки (ПДН) у клиентов, поскольку их доходы резко снизились на бумаге, - говорит топ-менеджер одного из кредитных учреждений города. — Раньше для подтверждения доходов можно было получить лишь написанную от руки бумагу руководителя о реальной, а не официальной зарплате заемщика. И поскольку с января 2026 года подтверждение дохода происходит только на основе официальных данных, это ограничивает доступ к кредитам для тех, кто получает «серую зарплату», а также самозанятым с нестабильным доходом.Добавило проблем и требование Банка России ограничить одобрение кредитов при превышении 50% ежемесячных платежей от дохода. Также с нового года наблюдается ухудшение качества кредитных портфелей в целом.Таким образом, в Бурятии ужесточение скоринга со стороны банков, в том числе из-за роста просрочек, приводит к более частым отказам в выдаче кредитов.Кроме того, на фоне увеличивающихся экономических сложностей в республике, высокой долговой нагрузки и желания экономить многие откладывают крупные покупки, надеясь на дальнейшее снижение процентных ставок в 2026 году. К тому же, если все пойдет так депрессивно, то продавцам многих групп товаров весной этого года придется идти на крупные скидки, чтобы сбыть их. Рост цен в любом случае упрется в потолок платежеспособного спроса, и цены придется снижать. Так что время для крупных покупок в кредит еще не пришло.