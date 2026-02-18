Зурхай на среду, 18 февраля

Сагаалган – Новый год по лунному календарю, вступление года красной огненной Лошади.: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, реализовывать задуманные дела, торговать, начинать добродетельные дела, отправляться в путешествие и совершать другие мирные действия.: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для вступления на должность, восхождения на трон, устраиваться на новую работу, приглашать гостей и начинать важные дела, проводить ритуалы для умерших, для подавления злых духов.: к сокращению жизни.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.Фото: Номер один