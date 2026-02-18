Общество 18.02.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 18 февраля
1-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Сагаалган – Новый год по лунному календарю, вступление года красной огненной Лошади.
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, реализовывать задуманные дела, торговать, начинать добродетельные дела, отправляться в путешествие и совершать другие мирные действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; для вступления на должность, восхождения на трон, устраиваться на новую работу, приглашать гостей и начинать важные дела, проводить ритуалы для умерших, для подавления злых духов.
Стрижка волос: к сокращению жизни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону востока.
Фото: Номер один
Тегизурхай