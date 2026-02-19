Общество 19.02.2026 в 06:00
В Бурятии огурцы стали дороже мяса
Что будет с ценами в ближайшее время, разбирался «Номер один»
Текст: Макар Захаров
Хрустеть огурцами этой зимой – удовольствие не из дешевых. Их розничная стоимость преодолела рубеж в полтысячи рублей за килограмм – теперь свежие овощи стоят как хороший кусок говядины. «Номер один» выяснил, насколько уникальна эта ситуация для региона и чего ждать нашим землякам от ценников как минимум в ближайшие пару недель.
Огуречная география
В России единой цены на огурцы, как оказалось, просто не существует. Разброс цен колоссальный – от 200 до 1000 рублей за кило.
Официальная статистика рисует картину маслом: средняя розничная цена на огурцы в феврале этого года зафиксирована на отметке 317,2 рубля за кг. Выходит, что с конца декабря ценник подскочил на 50,2%, а если считать с октября, то рост и вовсе составил 111,1%.
При этом диапазон цен по стране оказался еще шире. В Адыгее огурцы можно найти всего за 177 рублей, а на Чукотке цена на них перевалила за 1000 рублей, достигнув 1037 рублей за килограмм. Дешевле всего – на оптовых базах и в крупных сетях при фасовке. Московская область предлагает цены от 200 - 279 рублей за кило (те же огурцы, что в центре столицы, уходят за 600 - 620 рублей). В новосибирском «Метро» можно взять килограмм за 272 рубля, правда с оптовой фасовкой и по скидочной карте. Дороже всего – доставка и мелкая розница: «Яндекс Лавка» в Новосибирске просит 798 рублей, «Магнит» там же – 725, а «Пятерочка» за маленькую упаковку – 659 (хотя большая упаковка в той же сети стоит всего 340 – парадокс сети). На Дальнем Востоке цены плавают от 235 до 500 рублей в зависимости от доли китайского импорта, а в Алтайском крае средняя планка составляет 317 рублей (ровно столько же, сколько по стране), хотя в рознице цены действительно доходили до 370 - 400 рублей.
Средняя цена по России – 317 рублей за кило. В Бурятии же розница перешагнула отметку в полтысячи. Свежие огурцы теперь стоят как хороший кусок говядины. Хотя с мясом сравнение условное: ценник на курицу около 200 рублей, свинину – около 400, говядину – действительно под 700.
Впрочем, важно понимать, что эти цифры – именно в пик сезона. В годовом выражении (февраль 2026 к февралю 2025) рост составляет всего +1,8%. То есть ценник на огурцы шокирует своей динамикой за последние два-три месяца, но по сравнению с прошлой зимой не бьет рекорды.
Причинно-следственная связь
Эксперты сходятся во мнении, что это не сговор, а стечение нескольких причин. Во-первых, зимой огурцы растут только в теплицах. Нужна досветка 18 - 20 часов в сутки и обогрев. Представитель Центробанка подтвердил, аномальные январские морозы подстегнули расходы на отопление и освещение теплиц, что напрямую повлияло на себестоимость. Во-вторых, январь был экстремально холодным. Урожайность в теплицах упала, товар быстрее портился на складах и при транспортировке.
Еще одна причина подорожания кроется в общем подорожании товаров и услуг, необходимых для тепличного бизнеса. На сами огурцы ставка НДС составляет 10%, но упаковка, логистика, запчасти, стройматериалы для теплиц подорожали или на них выросли налоги. Этот «налоговый шок» вошел в себестоимость. Кроме того, в отрасли обсуждается возможная отмена льгот для тепличных хозяйств, что также могло подстегнуть рост цен.
Существует и системная причина, о которой говорят меньше, но она важнее. Российская тепличная отрасль переживает кризис. Новое строительство в Центральной России и на юге практически остановилось – выгодные кредиты кончились, льготное финансирование свернули. Как заявил ранее директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко, в других регионах выгодных кредитов на строительство нет, оно, можно сказать, практически завершилось, темпы упали. Строительство теплиц сегодня продолжается только на Дальнем Востоке и в Сибири – там действуют льготы, поэтому Камчатка, например, получила новый комплекс в феврале 2025.
Ко всему прочему, почти половина тепличных площадей страны устарели и требуют модернизации. По оценкам экспертов, стоимость обновления может достигать 4,5 млрд рублей на десять гектаров, а руководитель одной из отраслевых компаний добавляет, что модернизация старых теплиц «может стоить даже дороже, чем строительство с нуля».
ФАС официально направила запросы производителям «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». Эксперты прямо говорят: разница в цене между оптовой базой и полкой в центре Москвы (10 - 20 км) достигает 400%, что не объяснимо ничем, кроме «технологии продаж» и аппетитов сетей.
Отдельного внимания заслуживает сравнение с другими овощами. Примечательно, что огурцы дорожают сильнее помидоров. Ответ на это кроется в структуре рынка. Россия обеспечивает себя огурцами на 95%. Помидоров импортируется порядка 40 - 50% (Турция, Азербайджан). Укрепление рубля в конце прошлого года сделало импортные томаты дешевле, а отечественные огурцы этой «курсовой подушки» лишены. Из-за чего на полках магазинов сложилась парадоксальная ситуация: тепличные огурцы из России дороже привозных бананов и ананасов. Эксперты объясняют это просто: в странах с теплым климатом себестоимость производства фруктов низкая, а везти их в Россию все равно дешевле, чем выращивать здесь зимой с досветкой и обогревом.
Когда вернутся салатики
Все источники единодушны: хуже уже не будет. В феврале 2026 года цены выйдут на плато – они еще могут показать небольшой плюс, но это уже потолок. А в конце февраля – начале марта начнется снижение. Почему именно тогда? Причин несколько. Во-первых, после 23 - 25 числа традиционно падает спрос. Во-вторых, световой день увеличивается и затраты теплиц на досветку сокращаются – в структуре себестоимости на отопление и освещение приходится до 45%. В-третьих, с потеплением неизбежно растет урожайность: по опыту прошлых лет, сборы тепличных огурцов увеличиваются в два-три раза к апрелю по сравнению с январскими показателями.
В минсельхозе уже официально заявили: по мере поступления на рынок урожая из парников цены на овощи начнут снижаться. К апрелю эксперты прогнозируют падение минимум на 25% от февральского пика, а летом и осенью случится обвальное сезонное снижение – исторически к августу-сентябрю огурцы теряют более 60% от зимней стоимости. В июле-августе, по прогнозам одного из отраслевых аналитиков, килограмм может стоить всего 120 - 140 рублей.
История с огурцами – это классический когнитивный диссонанс между статистикой и кошельком. Сработал «эффект низкой базы»: в декабре 2024 года огурцы стоили аномально дешево из-за перепроизводства и демпинга, а по данным Росстата, именно в декабре цены рухнули на 18%. Рост от низкой точки всегда выглядит драматичнее. К тому же, по данным Руспродсоюза, с октября огурцы подорожали на 111,1%, но в годовом выражении рост составил всего 1,8%. То есть шокирует именно внутрисезонная динамика.
АКОРТ (ассоциация ретейлеров) и минсельхоз настаивают: «динамика не превышает инфляцию», «минимальные цены на уровне прошлого года». Формально они правы – в крупных сетях огурцы действительно можно найти от 299 рублей за килограмм. Но достигаются такие цены либо по картам лояльности, либо в спальных районах, либо на некондиции. В самом АКОРТ ситуацию комментируют осторожно: там признают, что ассортимент огурцов варьируется от четырех до 25 сортов и покупатель всегда может выбрать товар из разных ценовых сегментов. То есть дешевая позиция существует, но лежит она не на той полке, куда обычно тянется рука.
Если вы видите огурцы по 500 - 550 рублей – это сезонный пик, холод, а также логистическая наценка конкретной сети. Добавьте сюда еще два фактора, о которых говорят участники рынка: эффект отмены льгот для тепличных хозяйств (их вернули только в начале января, когда цены уже пошли вверх) и рост налоговой нагрузки на упаковку и логистику.
Таким образом, сегодняшние полтысячи за килограмм можно назвать продуктом высоких технологий, а не земли. Солнце начнет подниматься выше, теплицам станет легче и ценники неизбежно поползут вниз. Вопрос лишь в том, насколько быстро. Если верить прогнозам, уже в апреле мы забудем эту «огуречную лихорадку» как страшный сон.
