В Бурятии огурцы стали дороже мяса

Хрустеть огурцами этой зимой – удовольствие не из дешевых. Их розничная стоимость преодолела рубеж в полтысячи рублей за килограмм – теперь свежие овощи стоят как хороший кусок говядины. «Номер один» выяснил, насколько уникальна эта ситуация для региона и чего ждать нашим землякам от ценников как минимум в ближайшие пару недель.В России единой цены на огурцы, как оказалось, просто не существует. Разброс цен колоссальный – от 200 до 1000 рублей за кило.Официальная статистика рисует картину маслом: средняя розничная цена на огурцы в феврале этого года зафиксирована на отметке 317,2 рубля за кг. Выходит, что с конца декабря ценник подскочил на 50,2%, а если считать с октября, то рост и вовсе составил 111,1%.При этом диапазон цен по стране оказался еще шире. В Адыгее огурцы можно найти всего за 177 рублей, а на Чукотке цена на них перевалила за 1000 рублей, достигнув 1037 рублей за килограмм. Дешевле всего – на оптовых базах и в крупных сетях при фасовке. Московская область предлагает цены от 200 - 279 рублей за кило (те же огурцы, что в центре столицы, уходят за 600 - 620 рублей). В новосибирском «Метро» можно взять килограмм за 272 рубля, правда с оптовой фасовкой и по скидочной карте. Дороже всего – доставка и мелкая розница: «Яндекс Лавка» в Новосибирске просит 798 рублей, «Магнит» там же – 725, а «Пятерочка» за маленькую упаковку – 659 (хотя большая упаковка в той же сети стоит всего 340 – парадокс сети). На Дальнем Востоке цены плавают от 235 до 500 рублей в зависимости от доли китайского импорта, а в Алтайском крае средняя планка составляет 317 рублей (ровно столько же, сколько по стране), хотя в рознице цены действительно доходили до 370 - 400 рублей.Средняя цена по России – 317 рублей за кило. В Бурятии же розница перешагнула отметку в полтысячи. Свежие огурцы теперь стоят как хороший кусок говядины. Хотя с мясом сравнение условное: ценник на курицу около 200 рублей, свинину – около 400, говядину – действительно под 700.Впрочем, важно понимать, что эти цифры – именно в пик сезона. В годовом выражении (февраль 2026 к февралю 2025) рост составляет всего +1,8%. То есть ценник на огурцы шокирует своей динамикой за последние два-три месяца, но по сравнению с прошлой зимой не бьет рекорды.Эксперты сходятся во мнении, что это не сговор, а стечение нескольких причин. Во-первых, зимой огурцы растут только в теплицах. Нужна досветка 18 - 20 часов в сутки и обогрев. Представитель Центробанка подтвердил, аномальные январские морозы подстегнули расходы на отопление и освещение теплиц, что напрямую повлияло на себестоимость. Во-вторых, январь был экстремально холодным. Урожайность в теплицах упала, товар быстрее портился на складах и при транспортировке.Еще одна причина подорожания кроется в общем подорожании товаров и услуг, необходимых для тепличного бизнеса. На сами огурцы ставка НДС составляет 10%, но упаковка, логистика, запчасти, стройматериалы для теплиц подорожали или на них выросли налоги. Этот «налоговый шок» вошел в себестоимость. Кроме того, в отрасли обсуждается возможная отмена льгот для тепличных хозяйств, что также могло подстегнуть рост цен.Существует и системная причина, о которой говорят меньше, но она важнее. Российская тепличная отрасль переживает кризис. Новое строительство в Центральной России и на юге практически остановилось – выгодные кредиты кончились, льготное финансирование свернули. Как заявил ранее директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко, в других регионах выгодных кредитов на строительство нет, оно, можно сказать, практически завершилось, темпы упали. Строительство теплиц сегодня продолжается только на Дальнем Востоке и в Сибири – там действуют льготы, поэтому Камчатка, например, получила новый комплекс в феврале 2025.Ко всему прочему, почти половина тепличных площадей страны устарели и требуют модернизации. По оценкам экспертов, стоимость обновления может достигать 4,5 млрд рублей на десять гектаров, а руководитель одной из отраслевых компаний добавляет, что модернизация старых теплиц «может стоить даже дороже, чем строительство с нуля».ФАС официально направила запросы производителям «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». Эксперты прямо говорят: разница в цене между оптовой базой и полкой в центре Москвы (10 - 20 км) достигает 400%, что не объяснимо ничем, кроме «технологии продаж» и аппетитов сетей.Отдельного внимания заслуживает сравнение с другими овощами. Примечательно, что огурцы дорожают сильнее помидоров. Ответ на это кроется в структуре рынка. Россия обеспечивает себя огурцами на 95%. Помидоров импортируется порядка 40 - 50% (Турция, Азербайджан). Укрепление рубля в конце прошлого года сделало импортные томаты дешевле, а отечественные огурцы этой «курсовой подушки» лишены. Из-за чего на полках магазинов сложилась парадоксальная ситуация: тепличные огурцы из России дороже привозных бананов и ананасов. Эксперты объясняют это просто: в странах с теплым климатом себестоимость производства фруктов низкая, а везти их в Россию все равно дешевле, чем выращивать здесь зимой с досветкой и обогревом.Все источники единодушны: хуже уже не будет. В феврале 2026 года цены выйдут на плато – они еще могут показать небольшой плюс, но это уже потолок. А в конце февраля – начале марта начнется снижение. Почему именно тогда? Причин несколько. Во-первых, после 23 - 25 числа традиционно падает спрос. Во-вторых, световой день увеличивается и затраты теплиц на досветку сокращаются – в структуре себестоимости на отопление и освещение приходится до 45%. В-третьих, с потеплением неизбежно растет урожайность: по опыту прошлых лет, сборы тепличных огурцов увеличиваются в два-три раза к апрелю по сравнению с январскими показателями.В минсельхозе уже официально заявили: по мере поступления на рынок урожая из парников цены на овощи начнут снижаться. К апрелю эксперты прогнозируют падение минимум на 25% от февральского пика, а летом и осенью случится обвальное сезонное снижение – исторически к августу-сентябрю огурцы теряют более 60% от зимней стоимости. В июле-августе, по прогнозам одного из отраслевых аналитиков, килограмм может стоить всего 120 - 140 рублей.История с огурцами – это классический когнитивный диссонанс между статистикой и кошельком. Сработал «эффект низкой базы»: в декабре 2024 года огурцы стоили аномально дешево из-за перепроизводства и демпинга, а по данным Росстата, именно в декабре цены рухнули на 18%. Рост от низкой точки всегда выглядит драматичнее. К тому же, по данным Руспродсоюза, с октября огурцы подорожали на 111,1%, но в годовом выражении рост составил всего 1,8%. То есть шокирует именно внутрисезонная динамика.АКОРТ (ассоциация ретейлеров) и минсельхоз настаивают: «динамика не превышает инфляцию», «минимальные цены на уровне прошлого года». Формально они правы – в крупных сетях огурцы действительно можно найти от 299 рублей за килограмм. Но достигаются такие цены либо по картам лояльности, либо в спальных районах, либо на некондиции. В самом АКОРТ ситуацию комментируют осторожно: там признают, что ассортимент огурцов варьируется от четырех до 25 сортов и покупатель всегда может выбрать товар из разных ценовых сегментов. То есть дешевая позиция существует, но лежит она не на той полке, куда обычно тянется рука.Если вы видите огурцы по 500 - 550 рублей – это сезонный пик, холод, а также логистическая наценка конкретной сети. Добавьте сюда еще два фактора, о которых говорят участники рынка: эффект отмены льгот для тепличных хозяйств (их вернули только в начале января, когда цены уже пошли вверх) и рост налоговой нагрузки на упаковку и логистику.Таким образом, сегодняшние полтысячи за килограмм можно назвать продуктом высоких технологий, а не земли. Солнце начнет подниматься выше, теплицам станет легче и ценники неизбежно поползут вниз. Вопрос лишь в том, насколько быстро. Если верить прогнозам, уже в апреле мы забудем эту «огуречную лихорадку» как страшный сон.