Зурхай на четверг, 19 февраля
2-й лунный день
День Бальжинима превосходен для любых дел.Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи; заниматься делами, связанными с государственными делами; для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, возведения печи, а также посева семян.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; начинать новый бизнес.
Стрижка волос: к различным болезням, ссорам и тяжбе.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
