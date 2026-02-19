Общество 19.02.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 19 февраля

2-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на четверг, 19 февраля

День Бальжинима превосходен для любых дел.

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи; заниматься делами, связанными с государственными делами; для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, возведения печи, а также посева семян.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к различным болезням, ссорам и тяжбе.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
зурхай

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

