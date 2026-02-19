Зурхай на четверг, 19 февраля

День Бальжинима превосходен для любых дел.

: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи; заниматься делами, связанными с государственными делами; для принятия сана священнослужителя, проведения ритуалов освящения, начала строительных работ, возведения печи, а также посева семян.: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; начинать новый бизнес.: к различным болезням, ссорам и тяжбе.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один