Общество 17.02.2026 в 18:05

Биткоин на обед

О вкусах не спорят
A- A+
Текст: Номер один
Биткоин на обед

Кому-то по душе котлеты с пюрешкой, а кому-то свежий биткоин, выращенный на майнинговой ферме. А чтобы удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус, предпринимательница решила совместить полезное с приятным. И организовала майнинг прямо в столовой.

Дело было, конечно же, в Иркутской области, где из-за дешевого электричества майнеров развелось как тараканов. Найти их можно везде. И находят, как и тараканов, даже в столовой.

Креативная предпринимательница из Усолья-Сибирского была оштрафована за организацию майнинг-фермы в помещении столовой. На чистую воду ее вывели энергетики и полицейские, которые пошли в совместный рейд и обнаружили высокотехнологичный бизнес в максимально неожиданном месте.

Ведь на самом деле, что хуже всего сочетается – повариха баба Маня на раздаче, большие котлы с надписью «борщ» и «каша» и дорогущее оборудование для майнинга, айтишники в очках и с татуировками. Какой-то сон при температуре 39,9, в котором смешались воспоминания из советского детского лагеря и игра в жанре киберпанк.

Впрочем, если ум нашего читателя представил облаву с вооруженными людьми в масках, женщину в клетке и суровый приговор, то спешим вас разочаровать: женщине дали 5 тыс. рублей штрафа. И заставили возместить причиненный энергетикам ущерб. И никаких драм.

Теги
карикатура

Все новости

Биткоин на обед
17.02.2026 в 18:05
Кикбоксеры Бурятии установили новый рекорд республики
17.02.2026 в 17:23
В селе в Бурятии роют траншею, чтобы сдержать Куйтунку
17.02.2026 в 17:07
В Бурятии восстановили свыше 200 тысяч гектаров леса
17.02.2026 в 16:54
В Улан-Удэ перерасчет оплаты озадачил жильцов
17.02.2026 в 16:50
Поголовье Кяхтинского района успешно пережило лютую зиму
17.02.2026 в 16:36
В Улан-Удэ на фасаде дома на Жердева обновили световую конструкцию в виде Лошади
17.02.2026 в 16:31
На Бабушкина в Улан-Удэ продолжается устройство ливневой канализации
17.02.2026 в 15:47
Подростки разбили 55 автомобилей сотрудников ГИБДД в Забайкалье
17.02.2026 в 15:36
В Бурятии росгвардейцы подарили дацану доску для простирания
17.02.2026 в 15:21
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В селе в Бурятии роют траншею, чтобы сдержать Куйтунку
Есть риск подтопления
17.02.2026 в 17:07
В Бурятии восстановили свыше 200 тысяч гектаров леса
Работы идут по нацпроекту
17.02.2026 в 16:54
В Улан-Удэ перерасчет оплаты озадачил жильцов
Горожане борются против высоких тарифов на обслуживание дома
17.02.2026 в 16:50
Поголовье Кяхтинского района успешно пережило лютую зиму
Скот также избежал нападений российских и монгольских волков
17.02.2026 в 16:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru