Биткоин на обед

Кому-то по душе котлеты с пюрешкой, а кому-то свежий биткоин, выращенный на майнинговой ферме. А чтобы удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус, предпринимательница решила совместить полезное с приятным. И организовала майнинг прямо в столовой.

Дело было, конечно же, в Иркутской области, где из-за дешевого электричества майнеров развелось как тараканов. Найти их можно везде. И находят, как и тараканов, даже в столовой.

Креативная предпринимательница из Усолья-Сибирского была оштрафована за организацию майнинг-фермы в помещении столовой. На чистую воду ее вывели энергетики и полицейские, которые пошли в совместный рейд и обнаружили высокотехнологичный бизнес в максимально неожиданном месте.

Ведь на самом деле, что хуже всего сочетается – повариха баба Маня на раздаче, большие котлы с надписью «борщ» и «каша» и дорогущее оборудование для майнинга, айтишники в очках и с татуировками. Какой-то сон при температуре 39,9, в котором смешались воспоминания из советского детского лагеря и игра в жанре киберпанк.

Впрочем, если ум нашего читателя представил облаву с вооруженными людьми в масках, женщину в клетке и суровый приговор, то спешим вас разочаровать: женщине дали 5 тыс. рублей штрафа. И заставили возместить причиненный энергетикам ущерб. И никаких драм.