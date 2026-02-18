Общество 18.02.2026 в 07:32

На Байкале определили среднюю цену номера

Отдых в приличном отеле этой зимой стоил не менее 11 тысяч рублей
Текст: Иван Иванов
На Байкале определили среднюю цену номера
Фото: архив «Номер один»
Средняя стоимость одного дня отдыха на Байкале этой зимой оценивается примерно в 11 тысяч рублей на человека, сообщает информационный портал Ircity.ru. По сравнению с прошлым сезоном цены на озере выросли примерно на 10%. Такие данные озвучил на пресс-конференции заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов.

Эксперт отметил, что рост цен связан с общей инфляцией и повышением стоимости коммунальных услуг и продуктов. «Мы все живем в реальном мире. Вы же видите, всё дорожает: коммуналка повышается, продукты дорожают, ну, и, естественно, как туризм может остаться на тех же ценах?» — объяснил он.

Кроме того, влияние на повышение цен оказало и «обеление» туристического бизнеса. В регионе активно легализуются гостевые дома, которые раньше работали нелегально. По словам Вадима Копылова, такие нелегальные объекты часто предлагали более низкие цены, но качество услуг при этом оставляло желать лучшего, и количество жалоб было высоким. Теперь, выходя в легальную зону, гостевые дома обязаны соблюдать установленные требования, что отражается на стоимости их услуг.

Верхняя граница расходов зависит от различных факторов: наполнения поездки, уровня гостиницы или турбазы, а также дополнительных сервисов. Для иногородних туристов существует понятие «туродня», включающего проживание, полный день питания, трансферы и экскурсии. Хотя сейчас мало кто может позволить себе две экскурсии в день, ориентировочная стоимость такого турдня составляет около 11 тысяч рублей, пояснил эксперт.
Теги
туризм

