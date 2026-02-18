Общество 18.02.2026 в 08:47
Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
Это позволит более точно определить степень нуждающихся в социальных льготах
Текст: Иван Иванов
Забайкальские депутаты приняли важный закон, который изменит порядок признания граждан малоимущими, приведя региональные правила в соответствие с федеральными стандартами. Одно из ключевых нововведений — исключение из учёта семейного дохода овощей, выращенных на собственном участке, таких как огурцы, помидоры и морковь.
Как сообщает информационный портал ZAB.ru, ранее наличие натуральных продуктов с огорода могло помешать семье получить статус малоимущей, даже если материальное положение было далеко от благополучия. Это вызывало путаницу и порой несправедливость, особенно в сельских районах, где выращивание овощей для собственного потребления — не предмет роскоши, а жизненная необходимость.
До принятия нового закона региональные правила расчёта нуждаемости существенно отличались от федеральных норм, что создавало проблемы при оформлении социальной помощи и договоров социального найма жилья. Теперь расчет среднемесячного дохода будет точнее отражать реальное финансовое положение семьи, исключая натуральные доходы, подобные сельскохозяйственным продуктам с личного огорода. Вместе с этим депутаты расширили список имущества, учитываемого при определении нуждаемости, однако конкретные детали о новых видах имущества не раскрыты.
Для жителей Забайкалья это нововведение означает более справедливое и рациональное определение права на социальную поддержку. Семьи, ведущие натуральное хозяйство, теперь не будут сталкиваться с формальными барьерами и несправедливыми отказами из-за своих огородов. Законопроект получил поддержку большинства депутатов Заксобрания и направлен на упрощение бюрократических процедур, связанных с социальным наймом жилья.
Пока рано судить о том, насколько заметен будет эффект от этих изменений, но уже сейчас можно сказать, что здравый смысл взял верх — теперь пенсионерка с грядкой не рискует выглядеть богаче, чем офисный работник без огорода.
Как сообщает информационный портал ZAB.ru, ранее наличие натуральных продуктов с огорода могло помешать семье получить статус малоимущей, даже если материальное положение было далеко от благополучия. Это вызывало путаницу и порой несправедливость, особенно в сельских районах, где выращивание овощей для собственного потребления — не предмет роскоши, а жизненная необходимость.
До принятия нового закона региональные правила расчёта нуждаемости существенно отличались от федеральных норм, что создавало проблемы при оформлении социальной помощи и договоров социального найма жилья. Теперь расчет среднемесячного дохода будет точнее отражать реальное финансовое положение семьи, исключая натуральные доходы, подобные сельскохозяйственным продуктам с личного огорода. Вместе с этим депутаты расширили список имущества, учитываемого при определении нуждаемости, однако конкретные детали о новых видах имущества не раскрыты.
Для жителей Забайкалья это нововведение означает более справедливое и рациональное определение права на социальную поддержку. Семьи, ведущие натуральное хозяйство, теперь не будут сталкиваться с формальными барьерами и несправедливыми отказами из-за своих огородов. Законопроект получил поддержку большинства депутатов Заксобрания и направлен на упрощение бюрократических процедур, связанных с социальным наймом жилья.
Пока рано судить о том, насколько заметен будет эффект от этих изменений, но уже сейчас можно сказать, что здравый смысл взял верх — теперь пенсионерка с грядкой не рискует выглядеть богаче, чем офисный работник без огорода.
ТегиЗабайкалье