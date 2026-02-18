Общество 18.02.2026 в 14:44
Жители Бурятии могут принять участие в онлайн-трансляции Форума будущих технологий - 2026
На форуме обсудят достижения в области биоэкономики и инноваций
Текст: Иван Иванов
В Москве 25 и 26 февраля состоится Форум будущих технологий – одно из ключевых событий, определяющих развитие науки и экономики России. Главная тема этого года – «Биоэкономика для человека». У жителей Бурятии есть уникальная возможность следить за мероприятием онлайн: прямая трансляция доступна на официальном сайте.
Форум объединил более 100 спикеров – ведущих учёных, представителей бизнеса и государства. В центре обсуждения – запуск нового нацпроекта «Биоэкономика», который должен вывести Россию в лидеры мирового биотехнологического рынка.
Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул амбициозность поставленных задач.
«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации, и к 2030 году в тех областях, где биоэкономика присутствует, мы должны удвоить объемы производства», — сказал Денис Мантуров.
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отмечает, что Россия входит в число мировых лидеров по объёму возобновляемых биоресурсов.
« У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки. Именно биоэкономика будет главной темой Форума будущих технологий. На площадке представят передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, биоэкономика – важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», — заявил он.
Деловая программа разделена на четыре блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества». Центральным событием станет пленарное заседание.
В рамках трека деловой программы «Технологии: биоэволюция» участники обсудят использование искусственного интеллекта в фарме, медицине и агропромышленном секторе, аддитивные биотехнологии, биофармацевтику будущего, а также синтетическую биологию и ядерные технологии, применяемые во многих сферах биоэкономики.
В центре внимания сессий направления «Человек: новая среда обитания» – вопросы продовольственной безопасности, применения биоэкономики в АПК и пищевой промышленности, биоиндустрия замкнутого цикла, биорегенеративные системы жизнеобеспечения и высокотехнологичные поселения, организованные на принципах биоэкономики.
Участники дискуссий трека «Отрасли: устойчивое развитие» обсудят научные стратегии мегагрантов для трансформации экологических вызовов в ресурс развития. Использование возобновляемых ресурсов для выработки энергии и снижения вреда окружающей среде, биокластеризацию, агронетику и биомайнинг полезных ископаемых.
Сессии блока «Экосистема: стратегия общества» будут посвящены экспорту биопродукции, вопросам нормативно-правового регулирования биоэкономики, развитию национальных центров генетических ресурсов, биогеополитики, научно-технологическому прогнозированию, привлечению инвестиций в биоэкономику, мифам биоэкономики, а также вопросам биоэтики и роли публичности в жизни ученых. Кроме того, состоится подведение итогов конкурса грантов Российского научного фонда – в память о выдающемся ученом Евгении Павловиче Велихове.
