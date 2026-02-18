Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры

Заместитель начальника окружного управления Генпрокуратуры России Антон Климов провел прием жителей Бурятии в селе Турунтаево Прибайкальского района. В мероприятии также приняли участие прокурор республики Михаил Филичев, руководители органов власти, контроля и правоохраны.Как сообщили в прокуратуре, в ходе приема от местных жителей поступило множество обращений. Так, женщина из Татаурово заявила об аварийном состоянии котельной и теплосетей и случаях понижения температуры в домах. Об аналогичной проблеме в сфере ЖКХ – ненадлежащем обслуживании линии электропередач и угрозе обрушения столбов - рассказала глава администрации села Турунтаево.Пенсионер из поселка Исток сообщил о нарушении прав местных жителей на доступность медицинской помощи: с декабря 2024 года в фельдшерско-акушерском пункте отсутствует фельдшер. Инвалид 2-й группы из села Старое Татаурово, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, пожаловался на сбои в лекарственном обеспечении.Вопрос отсутствия в райцентре специализированного места для реализации товаров и продуктов сельского хозяйства поднял местный предприниматель. А многодетная мать из села Котокель просила проверить Гремячинскую детско-юношескую спортивную школу на предмет ненадлежащего состояния спортивного инвентаря и необходимости ремонта спортзала.Жительница из села Еловка сообщила, что с 2015 года состоит в очереди на получение земельного участка как многодетная семья. Проблему отсутствия уличного освещения в селе Итанца, на одной из улиц которого расположена единственная детская площадка, обозначила супруга участника спецоперации.«Антон Климов поручил прокуратуре республике организовать тщательные проверки всех поданных заявлений и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль в Генпрокуратуре России», - заверили в надзорном ведомстве.