Общество 18.02.2026 в 15:38

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры

Надзорщики пообещали разобраться с каждым обращением
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
Фото: прокуратура Бурятии
Заместитель начальника окружного управления Генпрокуратуры России Антон Климов провел прием жителей Бурятии в селе Турунтаево Прибайкальского района. В мероприятии также приняли участие прокурор республики Михаил Филичев, руководители органов власти, контроля и правоохраны. 

Как сообщили в прокуратуре, в ходе приема от местных жителей поступило множество обращений. Так, женщина из Татаурово заявила об аварийном состоянии котельной и теплосетей и случаях понижения температуры в домах. Об аналогичной проблеме в сфере ЖКХ – ненадлежащем обслуживании линии электропередач и угрозе обрушения столбов - рассказала глава администрации села Турунтаево.

Пенсионер из поселка Исток сообщил о нарушении прав местных жителей на доступность медицинской помощи: с декабря 2024 года в фельдшерско-акушерском пункте отсутствует фельдшер. Инвалид 2-й группы из села Старое Татаурово, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, пожаловался на сбои в лекарственном обеспечении.

Вопрос отсутствия в райцентре специализированного места для реализации товаров и продуктов сельского хозяйства поднял местный предприниматель. А многодетная мать из села Котокель просила проверить Гремячинскую детско-юношескую спортивную школу на предмет ненадлежащего состояния спортивного инвентаря и необходимости ремонта спортзала.

Жительница из села Еловка сообщила, что с 2015 года состоит в очереди на получение земельного участка как многодетная семья. Проблему отсутствия уличного освещения в селе Итанца, на одной из улиц которого расположена единственная детская площадка, обозначила супруга участника спецоперации. 

«Антон Климов поручил прокуратуре республике организовать тщательные проверки всех поданных заявлений и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль в Генпрокуратуре России», - заверили в надзорном ведомстве.
Теги
прокуратура жалоба

Все новости

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
18.02.2026 в 15:38
В Забайкалье закрылись 25 школ
18.02.2026 в 14:52
Жители Бурятии могут принять участие в онлайн-трансляции Форума будущих технологий - 2026
18.02.2026 в 14:44
В Бурятии бизнесмен попался на незаконной добыче золота
18.02.2026 в 13:10
В Бурятии предотвратили хищение 7 миллионов рублей
18.02.2026 в 11:44
В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу
18.02.2026 в 10:21
Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию
18.02.2026 в 10:13
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
18.02.2026 в 09:28
Кооператоры нацелены на развитие
18.02.2026 в 09:23
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца
18.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Забайкалье закрылись 25 школ
Причинами стала плохая демография и нехватка бюджетных средств
18.02.2026 в 14:52
Жители Бурятии могут принять участие в онлайн-трансляции Форума будущих технологий - 2026
На форуме обсудят достижения в области биоэкономики и инноваций
18.02.2026 в 14:44
Кооператоры нацелены на развитие
Работу Совета Буркоопсоюза в 2025 году оценили на отлично
18.02.2026 в 09:23
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца
Уважаемые жители Республики Бурятия! Дорогие земляки!
18.02.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru