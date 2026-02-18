В Бурятии 53 многодетные семьи более 10 лет ждали бесплатную землю

В Бурятии 53 многодетные семьи из Кяхты более 10 лет не могли получить бесплатные земельные участки. Как сообщили в прокуратуре, причиной этого стало бездействие городской администрации.Для устранения нарушения закона прокуратура внесла главе администрации представление. Кроме того, надзорщики направили в суд иск об обеспечении земельных участков необходимой инфраструктурой.После вмешательства надзорного ведомства чиновники провели к участкам электричество, выделив на это более 10 млн рублей. На данный момент всем состоящим на учете многодетным семьям предоставлена бесплатная земля.