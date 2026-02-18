Общество 18.02.2026 в 17:26
В Бурятии 53 многодетные семьи более 10 лет ждали бесплатную землю
Участки они получили только после вмешательства прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 53 многодетные семьи из Кяхты более 10 лет не могли получить бесплатные земельные участки. Как сообщили в прокуратуре, причиной этого стало бездействие городской администрации.
Для устранения нарушения закона прокуратура внесла главе администрации представление. Кроме того, надзорщики направили в суд иск об обеспечении земельных участков необходимой инфраструктурой.
После вмешательства надзорного ведомства чиновники провели к участкам электричество, выделив на это более 10 млн рублей. На данный момент всем состоящим на учете многодетным семьям предоставлена бесплатная земля.
