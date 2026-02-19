В Улан-Удэ призовой баран убежал от нового хозяина

Накануне в Улан-Удэ произошел забавный случай на праздновании Масленицы и Сагаалгана в парке «Юбилейный».

Среди посетителей провели конкурсы. В качестве приза победителям вручали живого барана. Однако одно из трофейных животных сбежало от своего нового хозяина, устроив гонки по всему парку.

После очевидцы запечатлели барана уже в трамвае – мужчине все же удалось его догнать.

«Настигли его уже на остановке, при попытке «уехать» на трамвае. Правообладатель быстроногой барышни рад, ну, и мы тоже», - прокомментировали в Дирекции по паркам культуры и отдыха.