Общество 19.02.2026 в 09:13

В Улан-Удэ призовой баран убежал от нового хозяина

Животное устроило гонки по парку
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ призовой баран убежал от нового хозяина
Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха

Накануне в Улан-Удэ произошел забавный случай на праздновании Масленицы и Сагаалгана в парке «Юбилейный».

Среди посетителей провели конкурсы. В качестве приза победителям вручали живого барана. Однако одно из трофейных животных сбежало от своего нового хозяина, устроив гонки по всему парку.

После очевидцы запечатлели барана уже в трамвае – мужчине все же удалось его догнать.

«Настигли его уже на остановке, при попытке «уехать» на трамвае. Правообладатель быстроногой барышни рад, ну, и мы тоже», - прокомментировали в Дирекции по паркам культуры и отдыха.

Теги
баран

Все новости

В Улан-Удэ призовой баран убежал от нового хозяина
19.02.2026 в 09:13
Верховный шаман Бурятии поздравил с праздником
19.02.2026 в 09:07
Жители Бурятии теряют деньги при попытке купить б/у вещи
19.02.2026 в 08:42
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 февраля 2026 года
19.02.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 19 февраля
19.02.2026 в 06:02
В Бурятии огурцы стали дороже мяса
19.02.2026 в 06:00
В Бурятии 53 многодетные семьи более 10 лет ждали бесплатную землю
18.02.2026 в 17:26
Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
18.02.2026 в 15:38
В Забайкалье закрылись 25 школ
18.02.2026 в 14:52
Жители Бурятии могут принять участие в онлайн-трансляции Форума будущих технологий - 2026
18.02.2026 в 14:44
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Верховный шаман Бурятии поздравил с праздником
Он поздравил на бурятском и на русском языке
19.02.2026 в 09:07
Жители Бурятии теряют деньги при попытке купить б/у вещи
За выходные сумма потерь составила свыше полумиллиона
19.02.2026 в 08:42
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака

19.02.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 19 февраля
2-й лунный день
19.02.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru