Первым ребенком года Огненной Лошади в Бурятии стал мальчик

В Бурятии первым новорожденным ребенком года Огненной Лошади (по восточному календарю) стал мальчик. Малыш весом 3 880 граммов и ростом 56 см появился на свет накануне в 7:55 утра в Республиканском перинатальном центре.

Подчеркивается, что для счастливых родителей это уже второй ребёнок в семье.

«Сердечно поздравляем семью с этим прекрасным событием! Пусть малыш растёт крепким, здоровым и счастливым, радует родителей своими первыми успехами и большими победами», - прокомментировали в перинатальном центре.