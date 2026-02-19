Буряты научат тайцев играть бараньими косточками

21 февраля на тропическом острове Панган в Таиланде пройдет ежегодная встреча «БАТО» (6+) — событие, организованное творческим объединением из Бурятии Бато и посвященное бурятской культуре и современному искусству.

БАТО – арт-группа художников из Бурятии, известная своим стрит-артом, барельефами и на этот раз порадовало своих поклонников микстом современного искусства и традиционных бурятских игр.

Как сообщили организаторы мероприятия, встреча на острове, где живет большое количество экспатов из Бурятии (работающих на удаленке), это «возможность окунуться в атмосферу родных традиций вдали от родных мест, а также познакомиться с новыми творческими направлениями».

В программе мероприятия предусмотрен принт-маркет, где гости смогут выбрать и напечатать рисунки из каталога на своей одежде. Это отличный способ не только обновить гардероб, но и выразить свою принадлежность к бурятской культуре и андеграундному сообществу.

Кроме того, на встрече будет возможность принять участие в традиционной игре «Шагай Наадан» — игре с бараньими косточками. А также принять участие в изготовление принтов на футболках с различными тематиками. На мероприятии выступят диджеи «OXANA», « I<зANIMA», «SONY», «T080», «ALOXABABY», «MAXIZM».

Мероприятие на острове Панган обещает стать важным культурным событием, объединяющим традиции и современность, а также поддерживающим дух бурятской общины за пределами родного края.

Возрастное ограничение 6+