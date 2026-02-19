Общество 19.02.2026 в 10:14

Украденные в Бурятии деньги нашли на счетах 18-летнего москвича

Их перевела ему местная пенсионерка
Текст: Елена Кокорина
Украденные в Бурятии деньги нашли на счетах 18-летнего москвича

Сельской жительнице Бурятии помогли вернуть 95,5 тысяч рублей, которые она перевела на счет мошенников. Женщина хотела заработать на инвестировании, но все пошло не по ее плану.

Как рассказали в прокуратуре Бичурского района, 68-летняя местная жительница «клюнула» на объявление в интернете об инвестировании. Под видом покупки акций она перевела мошенникам 95,5 тыс. рублей. Деньги поступили на счет 18-летнего жителя Москвы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с получателя денежных средств неосновательного обогащения. После вмешательства надзорного ведомства заявительнице возвращены деньги в полном объеме, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site

мошенники

