В Улан-Удэ гаишники шустро доставили годовалую девочку в больницу

В Улан-Удэ сотрудники ГАИ снова выступили в роли «скорой». Старший лейтенант полиции Владимир Малханов и младший лейтенант полиции Александр Овчинников несли дежурство на улице Трактовая.

Вдруг из грузовика выбежал встревоженный пожилой мужчина. Он сообщил автоинспекторам, что в салоне машины находятся его невестка с годовалой внучкой. Малышке срочно требовался осмотр врачей – она получила травму при падении в квартире.

На дорогах в тот момент были серьезные пробки, а Детская республиканская клиническая больница располагалась на противоположном конце города – ехать нужно было 13 километров. Инспекторы ДПС решили сопроводить семью до медучреждения.

Они пересадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, за считанные минуты добрались до ДРКБ и передали маму с малышкой медикам. А после вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Спустя несколько дней отец девочки поблагодарил полицейских за отзывчивость и профессионализм. По словам мужчины, сейчас жизни дочери ничего не угрожает – она идет на поправку.