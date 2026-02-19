Общество 19.02.2026 в 10:35

В районе Бурятии школьников и детсадовцев кормили подозрительной продукцией

Она была без ветеринарных документов
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии школьников и детсадовцев кормили подозрительной продукцией
Фото: архив «Номер один»

В детских садах и школах Кяхтинского района Бурятии воспитанников кормили продукцией без ветеринарных документов. С начала 2026 года сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили 11 образовательных учреждений.

Специалисты выявили 10 нарушений требований ветеринарного законодательства и объявили столько же предостережений. Уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов выдали предупреждения в информационной системе Россельхознадзора ФГИС «ВетИС».

«В детских садах и школах на продукцию, предназначенную для питания детей, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, также выявлено несвоевременное гашение ВСД в установленные законом сроки (в течение 24 часов с момента поступления продукции)», - рассказали в надзорном ведомстве.

 

