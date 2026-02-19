В Улан-Удэ отметили Сагаалган

18 января прошел праздничный концерт «Нэгэдэлэй баяр», посвященный наступлению Белого месяца – Сагаалгана. Мероприятие, состоявшееся в физкультурно-спортивном комплексе, собрало полный зал зрителей и объединило на одной сцене как признанных мастеров искусств, так и молодых исполнителей.

В этом году торжество приобрело особый смысл. Оно оказалось приурочено сразу к двум знаковым событиям – наступившему году Лошади по лунному календарю и Году единства народов России, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным.

Атмосфера национального праздника встречала гостей уже на пороге. У ФСК их встречали с хлебом-солью и по традиции преподносили хадаки – символ гостеприимства и чистых помыслов. В фойе же развернулась полноценная выставка-ярмарка, где все желающие могли приобрести национальные украшения, традиционные атрибуты и прочее.

Сагаалган, к слову, в его современном статусе отмечают уже в 36-й раз: официальное признание праздник получил лишь в 1991 году. Торжество приобрело поистине общероссийский размах – видеопоздравления земляков передавались из самых разных уголков страны, включая трогательные приветы от бойцов СВО.

Главным событием вечера стало оглашение письменного поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В своем обращении глава государства отметил важность сохранения культурного наследия и поблагодарил буддийские организации за вклад в гармонизацию межнациональных отношений, поддержку участников спецоперации и их семей, а также за заботу о возрождении храмов.

С теплыми словами к землякам обратился и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов: «Сагаалган – это праздник, который дарит нам тепло. Праздник, который наполняет наши сердца любовью. Я хочу всем пожелать всего самого хорошего: чтобы в каждой семье было тепло и добро, чтобы все мы вместе скорее дождались победы и возвращения наших близких. Наш президент объявил этот год годом единства народов, и наша республика как никто может показать, что такое единство народов. Когда мы все вместе, единой силой, решаем все задачи и идем по жизни уверенно вперед. Дорогие земляки, пусть этот год принесет нам только все самое хорошее».

Особенным моментом праздника стало появление на сцене участника специальной военной операции, Героя России, подполковника Дашибала Мункожаргалова: «От всего сердца поздравляю вас с праздником Белого месяца. Этот светлый праздник символизирует обновление и надежду на благополучие. В этот день мы вспоминаем предков, чтим семейные традиции и открываем сердце для добрых перемен. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость, мир и счастье!».