Общество 19.02.2026 в 10:40

В Улан-Удэ отметили Сагаалган

Главной темой праздника стало единство народов России
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ отметили Сагаалган
«Номер один»

18 января прошел праздничный концерт «Нэгэдэлэй баяр», посвященный наступлению Белого месяца – Сагаалгана. Мероприятие, состоявшееся в физкультурно-спортивном комплексе, собрало полный зал зрителей и объединило на одной сцене как признанных мастеров искусств, так и молодых исполнителей.

В этом году торжество приобрело особый смысл. Оно оказалось приурочено сразу к двум знаковым событиям – наступившему году Лошади по лунному календарю и Году единства народов России, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным.

Атмосфера национального праздника встречала гостей уже на пороге. У ФСК их встречали с хлебом-солью и по традиции преподносили хадаки – символ гостеприимства и чистых помыслов. В фойе же развернулась полноценная выставка-ярмарка, где все желающие могли приобрести национальные украшения, традиционные атрибуты и прочее.

Сагаалган, к слову, в его современном статусе отмечают уже в 36-й раз: официальное признание праздник получил лишь в 1991 году. Торжество приобрело поистине общероссийский размах – видеопоздравления земляков передавались из самых разных уголков страны, включая трогательные приветы от бойцов СВО.

Главным событием вечера стало оглашение письменного поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В своем обращении глава государства отметил важность сохранения культурного наследия и поблагодарил буддийские организации за вклад в гармонизацию межнациональных отношений, поддержку участников спецоперации и их семей, а также за заботу о возрождении храмов.

С теплыми словами к землякам обратился и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов: «Сагаалган – это праздник, который дарит нам тепло. Праздник, который наполняет наши сердца любовью. Я хочу всем пожелать всего самого хорошего: чтобы в каждой семье было тепло и добро, чтобы все мы вместе скорее дождались победы и возвращения наших близких. Наш президент объявил этот год годом единства народов, и наша республика как никто может показать, что такое единство народов. Когда мы все вместе, единой силой, решаем все задачи и идем по жизни уверенно вперед. Дорогие земляки, пусть этот год принесет нам только все самое хорошее».

Особенным моментом праздника стало появление на сцене участника специальной военной операции, Героя России, подполковника Дашибала Мункожаргалова: «От всего сердца поздравляю вас с праздником Белого месяца. Этот светлый праздник символизирует обновление и надежду на благополучие. В этот день мы вспоминаем предков, чтим семейные традиции и открываем сердце для добрых перемен. Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость, мир и счастье!».

Теги
Бурятия Сагаалган

Все новости

В Улан-Удэ отметили Сагаалган
19.02.2026 в 10:40
В районе Бурятии школьников и детсадовцев кормили подозрительной продукцией
19.02.2026 в 10:35
Иномарка в Бурятии вылетела с дороги и легла на крышу
19.02.2026 в 10:32
71-летний водитель грузовика в Бурятии устроил ДТП на мосту
19.02.2026 в 10:24
В Улан-Удэ гаишники шустро доставили годовалую девочку в больницу
19.02.2026 в 10:17
Украденные в Бурятии деньги нашли на счетах 18-летнего москвича
19.02.2026 в 10:14
Житель Бурятии убил гостью, сбросив тело в мусорную яму
19.02.2026 в 09:54
Буряты научат тайцев играть бараньими косточками
19.02.2026 в 09:38
Первым ребенком года Огненной Лошади в Бурятии стал мальчик
19.02.2026 в 09:25
В Улан-Удэ призовой баран убежал от нового хозяина
19.02.2026 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В районе Бурятии школьников и детсадовцев кормили подозрительной продукцией
Она была без ветеринарных документов
19.02.2026 в 10:35
В Улан-Удэ гаишники шустро доставили годовалую девочку в больницу
На дорогах в тот момент были серьезные пробки
19.02.2026 в 10:17
Украденные в Бурятии деньги нашли на счетах 18-летнего москвича
Их перевела ему местная пенсионерка
19.02.2026 в 10:14
Буряты научат тайцев играть бараньими косточками
Творческая группа «БАТО» перебралась в Таиланд
19.02.2026 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru