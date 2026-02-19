Общество 19.02.2026 в 11:15

Житель Бурятии остался без колес благодаря своей сожительнице

Женщина продала мотоцикл пока мужчина был в командировке
Текст: Елена Кокорина
Предприимчивая жительница Заиграевского района тайно продала мотоцикл своего сожителя, пока тот был в командировке. Пожилая мать отсутствующего мужчины заявила на нее в полицию, но «концы» пропажи стало найти сложнее, потому что мотосредство перепродали после этого еще пару раз.

- Пенсионерка сообщила, что ее сын прошлой весной взял у нее мотоцикл на время. В связи с отъездом в командировку он оставил его на хранение своей сожительнице, с которой проживал совместно. В декабре законная владелица решила забрать имущество, но не смогла. Сожительница сына пояснила, что мотоцикл якобы был продан самим владельцем перед отъездом. Не поверив данным объяснениям, женщина обратилась в полицию, - сообщили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 36-летняя женщина, не имея никаких законных оснований, продала мотоцикл своим племянникам. Те же, в свою очередь, перепродали его жителям другого района. Возбуждено уголовное дело.

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

