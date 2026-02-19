Общество 19.02.2026 в 11:43

Бурятия хочет купить еще один завод

Его запустят на севере республики
Текст: Андрей Константинов
Бурятия хочет купить еще один завод
Фото: архив «Номер один»
Электронный аукцион на поставку мобильного асфальтобетонного завода объявлен на сайте госзакупок. Его планирует закупить ГБУ «Дорожно-строительная служба Республики Бурятия».

Согласно аукционной документации, победитель торгов должен будет поставить асфальтобетонный завод в район города Северобайкальска, осуществить его монтажи провести пусконаладочные работы. Кроме того, ему придется научить персонал заказчика пользоваться оборудованием «путем совместного выпуска 2000 тонн смеси по заданному рецепту».

На исполнение контракта подрядчику отводится 130 календарных дней. Стартовая цена торгов составляет 73,1 млн рублей.

Напомним, поскольку частные подрядчики не желали ремонтировать и содержать дороги на севере Бурятии, властям республики пришлось в 2024 году создать для этого специальную «Дорожно-строительную службу». Её учредителем выступил Минтранс РБ.

В прошлом году служба активно начала работу в Муйском районе. Там была создана производственная база с ангаром для спецтехники, собственной заправкой и автономной подстанцией. Затем был закуплен мобильный асфальтобетонный завод, дополненный дробильно-сортировочным комплексом по производству щебня. Таким образом, в районе был создан единый замкнутый цикл: от сырья до укладки асфальта.

Судя по всему, теперь аналогичное хозяйство власти хотят организовать и на территории Северо-Байкальского района.
ремонт дороги завод

