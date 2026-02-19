В Бурятии задержали красную шапочку в розыске

В Улан-Удэ росгвардейцам попалась женщина, находившаяся в федеральном розыске. Правоохранителей привлекла яркая красная шапка задержанной.

На женщину, схожую по приметам с ориентировкой на федеральный розыск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание в Советском районе. Она шла к Центральному рынку в ярко-красной шапке с помпоном.

- Женщину остановили для установления личности. При проверке документов выяснилось, что она была осуждена за неуплату алиментов, уклонялась от отбывания наказания и была объявлена в федеральный розыск. Задержанная 39-летняя местная жительница была передана инициаторам розыска, - сообщили в Росгвардии республики.

Фото: freepik