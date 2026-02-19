В центре Улан-Удэ раскинутся «дождевые сады»

В столице Бурятии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обновят левую часть Мемориала Победы. Там создадут «дождевые сады» – небольшие углубления для естественного сбора осадков, в которые высаживаются влагоустойчивые растения.

Территорию планируют разделить на «тихие» и «громкие» зоны. Также здесь обустроят пешие тропы, велодорожку, детскую игровую площадку, смотровые площадки. При этом инженерную подготовку левой части парка уже провели: по мастер-плану обновили теплосети и водопровод.

«В конце февраля – в начале марта мы заходим на торги. К апрелю будем знать, когда и кто будет проводить работы. Планируем завершить работы в сентябре. У нас цель: закончить к концу лета, чтобы к учебному году благоустройство было завершено», – рассказал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров.

В целом КГХ уже формирует план благоустройства на 2027 год для системного развития города.

Дизайн-проект благоустройства Мемориала Победы: