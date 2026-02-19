Общество 19.02.2026 в 13:17

ВСГУТУ теряет деньги

Университету придется возместить нанесенный муниципальному имуществу ущерб
Текст: Петр Санжиев
ВСГУТУ теряет деньги
Фото: архив «Номер один»
Столица Бурятии смогла «дожать» ВСГУТУ по поводу муниципального здания по ул. Каландаришвили, 21. За 23 года вуз превратил нормальное здание в аварийное - без крыши, окон и дверей. Теперь университету придется возместить нанесенный муниципальному имуществу ущерб.

Как ранее писал «Номер один», здание расположено на перекрестке улиц Смолина и Каландаришвили. Администрация города передала это строение ВСГУТУ, согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 1 марта 2002 года. Тогда вуз еще назывался ВСГТУ. Двухэтажное здание имело площадь 212 кв. м и находилось в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Все передавалось для использования в образовательной деятельности (под лабораторию) сроком на 25 лет.

ВСГУТУ довел муниципальную собственность до плачевного состояния. Кризисное состояние подтвердила инвентаризации, прошедшая в 2024 году. 

- Кровля обвалилась, окон-дверей нет и так далее. На момент инвентаризации ВСГУТУ не вел деятельность в этом здании. Вуз должен был поддерживать здание в надлежащем техническом состоянии, - сообщали ранее «Номер один» в мэрии.

Началось разбирательство. Город заказал оценку объекта недвижимости. Сумму нанесенного ущерба оценили в 5,5 млн рублей. Встал вопрос о ее возмещении.

В июле 2025 года ректор ВСГУТУ Игорь Сизов попросил муниципалов рассмотреть вопрос о рассрочке возмещения ущерба на срок в 60 календарных месяцев, то есть на пять лет.

Но ректору дали отпор. Комитет по управлению имуществом и землепользованию горадминистрации в лице своего и. о. председателя Натальи Гладковой отказал в многолетней рассрочке.

- 4 декабря 2025 года между комитетом по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ и ВСГУТУ подписано соглашение о расторжении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, - сообщила «Номер один» председатель КУИ Дарима Дондукова.

Документ также предусматривает, что университет обязан возместить сумму свыше 5 млн рублей с рассрочкой в течение 24 месяцев по установленному графику платежей. 
Доведенный до неудовлетворительного состояния объект по акту приема-передачи   возвращен муниципалитету. 

- В настоящее время вопрос по дальнейшей судьбе нежилого здания по ул. Каландаришвили, 21, находится на рассмотрении у администрации города Улан-Удэ, - пояснила Дарима Дондукова.

«Номер один» поинтересовался, позволит ли сумма, которую возместит ВСГУТУ за нанесенный ущерб, привести здание в должный вид? Председатель комитета предпочла ничего не говорить по этому поводу. Однако, учитывая сегодняшние реалии и цены, вряд ли полученная сумма позволит сделать необходимый ремонт.

Наше издание в прошлом году поднимало вопрос о том, должен ли кто-то во ВСГУТУ понести наказание за то, что вуз нанес ущерб муниципальной собственности? Вопрос остается актуальным.

Возникает еще один вопрос – можно ли трату денег из фонда вуза на выплату компенсации считать нанесением финансового ущерба ВСГУТУ и кто виновен в том, что дело дошло до такой ситуации? Можно ли здесь увидеть халатность должностных лиц, некомпетентность руководства ВСГУТУ, неэффективное использование недвижимости и финансов, находящихся в ведении университета?
