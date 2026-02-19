Начальника СИЗО отправили в СИЗО

Всё-таки, как ни крути, судьба иногда может преподнести удивительные кульбиты.

Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу начальника следственного изолятора №1 Александра Балаганского. Начальника СИЗО переместили в камеру в его же ведомстве. По информации из судебной карточки дела, материалы поступили в суд 14 февраля, и в тот же день была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает информационный портал «Ирсити.ру».

По данным источника, знакомого с ситуацией, дело связано с получением взятки, однако сумма и детали пока не разглашаются.

Также стало известно, что 17 февраля в апелляционную инстанцию поступили жалобы от самого Балаганского и его адвоката Сергея Кухоревича. Однако до момента публикации новости не удалось получить комментарии ни от пресс-службы Следственного управления СКР по Иркутской области, ни от Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону. В областном управлении ФСБ информацию не комментируют, как и в Кировском районном суде.

Попытки дозвониться до адвоката Сергея Кухоревича не увенчались успехом. Согласно данным на сайте ГУФСИН, с момента задержания Балаганского временно возглавляет СИЗО-1 подполковник внутренней службы Андрей Серебряков.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года бывший начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев был приговорён к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением пыток в отношении осужденных. Его дело стало резонансным в регионе.

Сейчас следственные органы продолжают работу по делу Балаганского, а жители Иркутска внимательно следят за развитием событий вокруг руководства одного из ключевых учреждений исполнения наказаний.