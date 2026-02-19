Общество 19.02.2026 в 14:09

Работы по пропуску паводковых вод стартовали на ВСЖД

От снега и льда предстоит расчистить более 2,5 тыс мостов и труб
Текст: Иван Иванов
Работы по пропуску паводковых вод стартовали на ВСЖД
Фото: company.rzd.ru
На Восточно-Сибирской железной дороге начались работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений. В общей сложности от снега и льда предстоит расчистить более 2,5 тыс мостов и труб, свыше 710 км кюветов и лотков, более 590 нагорных и водоотводных канав.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, от сформировавшегося за зиму льда предстоит очистить около сотни опор железнодорожных мостов, а для безопасного пропуска ледохода под переправами выше по течению рек будут обустроены около 50 прорезей. На станциях магистрали организованы уборка и вывоз снега.

Помимо этого на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них вагоны со щебнем, шпалами, пиломатериалами и набором инвентаря. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку дороги и должен прибыть на место в кратчайший срок.

Главная задача мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.
