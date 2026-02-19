Фельдшер из Бурятии отметила 100-летний юбилей

В Заиграевском районе Бурятии чествовали долгожительницу, участницу трудового фронта. 16 февраля Самбина Шакировна Желтухина отметила свой 100-летний юбилей.

Женщина – родом из села Сорока - Сайдак Буинского района Татарской АССР. Когда она была маленькая, семья переехала в посёлок Итака Могочинского района Читинской области. Во время войны помогала взрослым. Несмотря на трудные времена, окончила 7 классов, поступила в медицинский техникум.

Трудовая деятельность началась с 1947 года в городе Могоче, работала фельдшером на скорой помощи. Хорошего специалиста быстро приметили и направили работать в посёлок Ксеньевка. За хорошую работу, добросовестный труд имеет множество благодарностей, почётных грамот.

Самбина Шакировна воспитала двух сыновей, у нее трое внуков и четверо правнуков. Сейчас женщина проживает с одним из сыновей в посёлке Онохой. Доброжелательная невестка и заботливый сын окружают ее теплотой и заботой.