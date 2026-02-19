В конце недели в Улан-Удэ подожгут масленичные столбы

22 февраля в Улан-Удэ начнутся масленичные гуляния. Они пройдут одновременно в четырех парках города: парках им. С.Н. Орешкова, Д.Ж. Жанаева и «Юбилейный» и «Кристальный».

Горожан ждут хороводы и народные песни, фольклорные коллективы и мастер-классы, забавы «Блины с пылу, с жару», конкурсы и игры с призами для детей и взрослых, где у каждого есть реальный шанс выиграть призы: от небольших сладких подарков до наборов инструментов и бытовой техники.

– На протяжении последних пяти лет ни один из участников не уходил с пустыми руками: сладкие призы, конфеты, выпечка и другие призы – каждый что-нибудь получает. Если нет возможности взбираться на столб, можно участвовать в играх и лотереях, – рассказал в Дирекции по паркам культуры отдыха.

В конце праздника зиму традиционно проводят сжиганием чучела.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Номеор один