Общество 19.02.2026 в 15:12
В Улан-Удэ состоится первый стендап на бурятском языке
Мероприятие пройдет в мастерской «Старого города»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 27 февраля 20:00 в мастерской «Старого города» (улица Куйбышева, 20) впервые состоится стендап на бурятском языке.
«Такой формат будет доступен всем в независимости от степени знания языка. И надеемся, что событие станет постоянным», - прокомментировали организаторы.
Комики Улан-Удэ выйдут на сцену со своими шутками на бурятском языке. Также будут выступления на русском языке и на смешанном – русско-бурятском.
Вход платный. Регистрация не нужна.
Возрастное ограничение 6+
Тегистендап бурятский язык