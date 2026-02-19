В Улан-Удэ состоится первый стендап на бурятском языке

В Улан-Удэ 27 февраля 20:00 в мастерской «Старого города» (улица Куйбышева, 20) впервые состоится стендап на бурятском языке.

«Такой формат будет доступен всем в независимости от степени знания языка. И надеемся, что событие станет постоянным», - прокомментировали организаторы.

Комики Улан-Удэ выйдут на сцену со своими шутками на бурятском языке. Также будут выступления на русском языке и на смешанном – русско-бурятском.

Вход платный. Регистрация не нужна.

Возрастное ограничение 6+