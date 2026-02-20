В Бурятии кредиторы вытряхивают из семьи экс-миллионера последние копейки

Некогда один из самых влиятельных бизнесменов и политиков Бурятии, владелец сегодня почившей дорожно-строительной империи «Икат-плюс», экс-депутат Народного Хурала Бато Очиров сейчас вынужден воевать в судах за копейки. Вернее, воюют за него кредиторы и финансовый управляющий, а судится его родня. Последний эпизод этой бесконечной саги - спор об индексации скромной суммы в 400 тыс. рублей, которую суд обязал взыскать с родственницы Очирова. Итогом битвы, дошедшей до Верховного суда Бурятии, стало взыскание еще 83 тыс. рублей индексации. История падения человека, чье имя гремело в республике, сегодня напоминает финансовую анатомию: кредиторы готовы вытрясти из семьи должника даже те деньги, которые обесценились за время судов.Бато Очиров - фигура для Бурятии знаковая. До середины 2010-х годов он был не просто бизнесменом, а настоящим тяжеловесом местных элит. Его компания «Икат-плюс» выигрывала крупнейшие подряды на строительство дорог, а сам Очиров заседал в Народном Хурале.Но все пошло под откос, когда компания перестала получать крупные контракты. Ни жалобы в УФАС, ни победы на мелких аукционах ситуацию не спасли. В 2015 году «Икат-плюс» признали банкротом. Начальная сумма долга в 30 млн рублей (для такого масштаба - мелочь) быстро раздулась до миллиарда. Компанию уже не могли спасти никакие усилия.Обычно владельцы таких империй успевают вывести активы, спрятать деньги по офшорам и остаться при своем. Но с Очировым вышло иначе. В 2018 году экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев подал на личное банкротство Очирова, требуя вернуть 20 млн рублей, которые тот якобы задолжал. Очиров утверждал, что никаких денег у Айдаева не брал и вообще сомневался, что экс-мэр мог обладать такой суммой. Но суд поверил не ему.Уже в январе 2019 года Очирова признали банкротом. И тут же на запах финансовой смерти слетелись другие кредиторы: «Азиатско-Тихоокеанский банк» с 63 млн, Сбербанк и налоговая - еще по 2 млн. Общий долг перевалил за 86 млн.Кредиторам предстояло найти имущество должника и пустить его с молотка. Задача оказалась непростой. Супруга Очирова, например, сменила отчество, чтобы запутать следы. Но фокус не удался: суды один за другим начали отменять сделки, которые семья пыталась провернуть, чтобы спасти нажитое.Самая громкая история - с продажей элитной квартиры преподавателю БГУ за смешные деньги. Суд эту сделку отменил. Пытались отстоять и дом в Максимихе - тоже без успеха.Но в центре сегодняшнего скандала оказалась куда более скромная вещь - белая «Тойота Приус» 2011 года выпуска. Автомобиль продали за 800 тыс. рублей. Финансовый управляющий Андрей Дмитриев, который по долгу службы выискивает активы банкрота, посчитал эту сделку попыткой вывода денег. Мол, имущество, на которое можно обратить взыскание, ушло родственникам, а кредиторы остались с носом.В суде Дмитриев потребовал взыскать с родственницы Очирова половину стоимости машины - 400 тыс. рублей. Родня возражала: сделка законная, на момент продажи никаких долгов еще не было. Но суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону кредиторов. Решение вступило в силу.Казалось бы, история с «Приусом» закончена. Но не тут-то было. Финансовый управляющий пошел дальше и потребовал проиндексировать эти 400 тысяч с учетом инфляции. Мол, деньги обесценились за то время, пока шли суды и исполнительное производство.Родственница Очирова, которую обязали платить, попыталась возразить. Она настаивала, что индексацию надо считать с даты, когда деньги поступили на депозит судебных приставов, а не на счет взыскателя. Разница в расчетах составила около 75 тыс. рублей.Но Верховный суд Бурятии объяснил: по закону индексация считается до момента, когда деньги реально поступили в распоряжение взыскателя. То есть когда они зачислены на его банковский счет. А не когда должник их отдал приставам. Судья в апелляционном определении от 2 февраля 2026 года подробно расписала, как именно считаются такие суммы, и оставила решение районного суда в силе.В итоге к 400 тысячам добавились еще 83 тысячи индексации. Сумма вроде бы не космическая, но сам факт показателен: сегодня кредиторы готовы вытрясать из семьи Очирова буквально каждую копейку, которую можно получить по закону.История Бато Очирова сегодня читается как учебник по финансовой безопасности. Человек, который владел одной из крупнейших компаний республики, заседал в парламенте и водил знакомство с первыми лицами, за несколько лет превратился в банкрота, чью родню суды заставляют платить даже за индексацию скромных сумм.Конечно, мы не знаем всей подноготной. Возможно, часть активов удалось сохранить, спрятать, переписать так, что даже опытный финансовый управляющий не найдет. Бизнесмены такого уровня обычно предусмотрительны. Но то, что происходит в открытых судебных процессах, рисует безрадостную картину.Семья Очировых проигрывает одну битву за другой. Квартиры, дома, машины - все, что можно было обратить в долги, уходит кредиторам. И даже когда, казалось бы, последняя точка поставлена, находится способ дожать еще немного. Индексация на 83 тысячи - это не просто деньги. Это сигнал: кредиторы не успокоятся, пока не выжмут из этого дела все до последней копейки, предусмотренной законом.