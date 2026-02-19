У матери с ребенком в Улан-Удэ забрали машину

В Иволгинском районе Бурятии автоинспекторы задержали злостную нарушительницу ПДД, У 29-летней женщины не было прав, а в машине находился малолетний ребенок без детского кресла. Инспекторами ДПС был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 6 тысяч рублей.

- Ранее женщина уже привлекалась за подобное нарушение, а в ноябре 2025 года задерживалась за езду в пьяном виде. Тогда судом ей был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Также установлено, что автомобиль, которым она управляла, за прошлый год свыше 140 раз нарушил скоростной режим, - рассказали в полиции республики.

13 февраля женщине было назначено явиться в ОГИБДД для рассмотрения административного материала, куда она вновь приехала за рулем автомобиля.

- Не сделавшей должных выводов нарушительнице вновь выписали протокол за езду без прав и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Иномарку злостной нарушительницы вновь поместили на штрафстоянку, - добавили в МВД.

