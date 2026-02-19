Общество 19.02.2026 в 16:13

В аэропорту Иркутска отремонтируют разбитую взлётно-посадочную полосу

Посадку в аэропорту обещают сделать более мягкой
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Аэропорт Иркутска, который пользуется большой популярностью у жителей Бурятии благодаря более низким ценам на авиабилеты, готовится к капитальному ремонту своей главной взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру».

За последние годы многие пассажиры заметили, что посадки в иркутском аэропорту иногда проходят довольно жёстко, что связано с изношенностью взлётно-посадочной полосы, которую не ремонтировали длительное время.

Для повышения безопасности и комфорта полётов было принято решение её обновить. Аэропорт объявил аукцион на проведение капитального ремонта с начальной ценой контракта в 250,9 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включающих капремонт нескольких участков полосы, обочин, рулёжных дорожек и мест стоянок самолётов.

Помимо этого, потребуется провести ремонт дренажной системы, водостоков и колодцев ливневой канализации, а также благоустройство прилегающей территории с установкой дождеприёмных лотков. Ожидается, что все работы будут завершены до 15 октября 2026 года.

Иркутский аэропорт входит в число двадцати крупнейших в России по пассажиропотоку, что обуславливает необходимость поддерживать его инфраструктуру в надлежащем состоянии. Вопрос создания нового аэропорта для Иркутска обсуждается уже много лет. В 2025 году была согласована площадка «Ключевая», расположенная между Иркутском и Ангарском. По мнению специалистов Росавиации, данное место выгодно отличается близким расположением к населенным пунктам Иркутской агломерации, сниженным уровнем шумового воздействия на жилые районы, а также отсутствием необходимости в масштабных работах по переносу инженерных сетей и переселению граждан.

 

В аэропорту Иркутска отремонтируют разбитую взлётно-посадочную полосу
19.02.2026 в 16:13
