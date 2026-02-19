Безработный в Улан-Удэ украл из магазина 30 пачек сыра и масла

43-летнего жителя Улан-Удэ задержали по подозрению в краже из магазина продуктов. Накануне ранее не судимый горожанин украл оттуда около 30 пачек масла и сыра. В полицию о краже сообщил представитель супермаркета, оценив ущерб в 5 тысяч рублей.

- Ориентировка на предполагаемого злоумышленника была направлена наружным нарядам полиции. Сотрудники ППС, находящиеся на маршруте патрулирования в районе Стрелки, заметили мужчину, подходящего под описание. В ходе установления личности и разбирательства подозреваемый признался, что накануне украл продукты из супермаркета. 43-летнего гражданина доставили в отдел полиции, - рассказали в полиции республики.

В ходе дознания выяснилось, что злоумышленник похитил около 30 упаковок сыра и сливочного масла. Похищенное он продал случайным прохожим на улице за бесценок, а вырученные деньги уже потратил.

В полиции отметили, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В данное время нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik