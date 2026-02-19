Житель Бурятии не знал, что является директором предприятия

В 2024 году жителя Бурятии номинально назначили директором коммерческого предприятия, занимающегося торговлей лесоматериалами. Ранее мужчина отдал свой паспорт за денежное вознаграждение неустановленному лицу. После этого его паспортные данные были предоставлены в налоговый орган.

При этом фактически он никогда не руководил организацией и более того – не знал о ее существовании.

«По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый реестр юридических лиц сведений о подставном лице)», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.