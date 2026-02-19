В селе в Бурятии пропилили канал на льду реки, чтобы предотвратить паводок

В селе Тарбагатай в Бурятии специалисты районной администрации пропилили 500 метров льда на реке Куйтунка для создания водопропускного канала. Напомним, ранее главе муниципалитета внесли представление – чиновники не провели вовремя ледорезные работы.

Накануне жители вручную расчищали канал, работая в труднодоступных местах, в том числе под мостом, и пропиливая лед. Усилия увенчались успехом – вода пошла по подготовленному руслу, начался ее плановый отток.

«Сотрудники администрации продолжат мониторинг и очистку канала от возможных заторов. Просим не выходить на лед и не закидывать канаву снегом, льдом или ветками – она должна оставаться свободной», - прокомментировали в райадминистрации.