Общество 20.02.2026 в 09:41
«Лишился глаза, руку разворотило»
16-летний парень ослеп после взрыва петарды — как сложилась его жизнь
Текст: КП-Новосибирск
В 16 лет Александр Пасичник чудом выжил после взрыва, но потерял зрение и указательный палец. Сейчас ему 36, он работает массажистом, выходит на сцену с собственной рок-группой и вместе женой растит маленькую дочь. Свою историю Александр рассказал КП-Новосибирск.
Сибиряк потерял зрение в 16 лет из-за некачественной пиротехники: петарда взорвалась у него в руках. Одного глаза он практически лишился, второй был поврежден. Лицо тоже было покалечено, руку разворотило, указательного пальца не стало.
— Врачи мне попались отличные, все сделали очень аккуратно и профессионально, — рассказал КП-Новосибирск Александр.
После случившегося мужчина учился жить заново: даже в бытовых мелочах пришлось ко всему привыкать.
— Есть вещи, где действительно нужна помощь, а есть то, что просто сложнее и требует поиска решений. Например, чтобы почистить морковку, зрячий человек просто смотрит и чистит. Я провожу лезвием, проворачиваю морковку на несколько градусов, снова провожу, снова проворачиваю, и так много раз, — говорит Александр.
Долгое время Александру помогала его мама: парень не мог привыкнуть к трости.
— В 17–18 лет казалось, что стоит взять ее в руки, и на тебя будут смотреть и смеяться.
Все изменилось в университете, когда он учился на дефектолога. Наставница, инструктор по ориентированию Екатерина, дала ему не стандартную «дребезжащую» модель по реабилитационной программе, а углепластиковую американскую трость.
— Мы тренировались, изучали правила дорожного движения, выходили на перекрестки, разбирали, как вести себя на них. Не везде есть звуковые светофоры, поэтому нужно понимать логику движения машин, — вспоминает мужчина.
С будущей женой Александр познакомился благодаря однокласснику, который уговорил его сходить на занятия танцами в библиотеку. Он сомневался, но пришел.
Там была девушка с опытом спортивных выступлений.
— Она объехала половину Европы: Германия, Франция, Бельгия, Чехия. К несчастью, в ее жизни так случилось, что она тоже потеряла зрение. Мы стали общаться, и уже спустя месяц она переехала ко мне. А чего тянуть? Потом прошло еще где-то полгода, и я понял, раз у нас так все серьезно, то, наверное, надо думать о будущем. Надо же мне как-то супругу баловать, содержать и так далее, — рассказывает Александр.
После этого пара переехала в Томск, чтобы вместе получить профессию массажиста. В местном филиале Кисловодского училища Александр с женой три года осваивали около одиннадцати направлений — от медицинского и детского до рефлекторно-сегментального и китайского точечного массажа. Оба получили красные дипломы.
— Потом мы вернулись в Новосибирск, отдохнули месяц и поженились. Вместе мы с конца 2019 года, — говорит мужчина.
Сначала молодожены снимали жилье в Новосибирске, жили вдвоем и обустраивали свой быт. Но после рождения дочери, паре пришлось переехать к родителям — с младенцем оказалось непросто.
— У нас есть разные вспомогательные вещи, чтобы жить, не нуждаясь в посторонней помощи. Допустим, когда супруга была беременна, я ей взял робот-пылесос в помощники, потому что с обычным пылесосом ей было тяжело. Или на обычной комфорке есть риск обжечься, поэтому я приобрел индукционную печку. Хотя с сенсорами не очень удобно, но есть выход: либо на сенсоры, либо рядом с ними мы клеим пластырь, чтобы пальцами ощущать, — рассказывает Александр, — Когда у нас родилась малышка, мы все-таки поняли, что есть вещи, которые нам сложновато будет сделать.
Одна из непростых задач — давать лекарства маленькой дочке или смотреть, чтобы она никуда не убежала, не удается. Поэтому супругам помогают бабушки с дедушками.
— Но я думаю так же, как всем другим, у кого первый ребенок, тоже надо что-то показать — как пеленать, как купать. Мы поняли, как это делается, для себя сделали поправочки, и теперь справляемся сами.
Музыка в жизни Александра была с детства. Сначала гитара дяди, потом дворовые песни. После потери зрения Александр решил: играть можно и вслепую. Купил первую электрогитару. А в 2015 году новосибирская организация ВОЗ предложила поучаствовать в конкурсе.
— Еще через несколько месяцев написали песню «Корабль», и, собственно, после нее появилось название. Мы решили, что надо что-то литературно-пиратское, и получился «Роджер Смайл» — некая аллюзия на веселого Роджера. На логотипе одноглазый смайлик, — вспоминает Александр.
Состав менялся. Сейчас с ним играют брат-барабанщик, басистка Дина и клавишник Артем. Выступают чаще всего в барах, но были и другие площадки: к примеру, Дом народного творчества.
Песни, как говорит Александр, команда дорабатывает вместе. Иногда он настаивает на своем, иногда инициативу берут коллеги.
— Обычно мы работаем в синтезе, — говорит музыкант. — Мы все вкладывали, включая запись, из своего кармана. Очень долго копили на первую песню. Сейчас мы своими концертами зарабатываем на запись будущих композиций. Деньги не великие, но на жизнь самой группы хватает.
