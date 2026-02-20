8-летняя девочка в Бурятии перевела мошенникам деньги матери

Пытаясь получить внутриигровую валюту, 8-летняя девочка из Гусинозерска перевела мошенникам более 300 тысяч рублей с банковских счетов своей матери. На протяжении нескольких дней она с разрешения матери пользовалась телефоном для общения и входа в онлайн-игру.

- Ранним утром женщина обнаружила свой телефон выключенным. При включении устройства выяснилось, что с накопительных и кредитных счетов исчезло более 300 тысяч рублей. Как оказалось, ночью девочка взяла телефон матери. В одном из мессенджеров она переписывалась с блогером, который под предлогом подарков в виде игровой валюты попросил ребенка сделать скриншоты экрана, банковских приложений и сбережений в родительском смартфоне, - рассказали в полиции республики.

В итоге деньги были переведены аферистами на различные счета: более 200 тысяч рублей перечислено на покупку сертификатов на маркетплейсе, а 34 тысячи рублей – на зарубежный счет в одну из стран Ближнего Востока.

- В ходе следствия удалось заблокировать одну из операций на 28 тысяч по покупке сертификатов на услуги развлечений. Женщина была уверена, что ребенок не знает пароли от банковских приложений. Однако в ходе общения с полицейскими девочка назвала все коды.

Фото: freepik