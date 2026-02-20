Общество 20.02.2026 в 09:48

8-летняя девочка в Бурятии перевела мошенникам деньги матери

На счета аферистов ушло более 300 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
8-летняя девочка в Бурятии перевела мошенникам деньги матери

Пытаясь получить внутриигровую валюту, 8-летняя девочка из Гусинозерска перевела мошенникам более 300 тысяч рублей с банковских счетов своей матери. На протяжении нескольких дней она с разрешения матери пользовалась телефоном для общения и входа в онлайн-игру.

- Ранним утром женщина обнаружила свой телефон выключенным. При включении устройства выяснилось, что с накопительных и кредитных счетов исчезло более 300 тысяч рублей. Как оказалось, ночью девочка взяла телефон матери. В одном из мессенджеров она переписывалась с блогером, который под предлогом подарков в виде игровой валюты попросил ребенка сделать скриншоты экрана, банковских приложений и сбережений в родительском смартфоне, - рассказали в полиции республики.

В итоге деньги были переведены аферистами на различные счета: более 200 тысяч рублей перечислено на покупку сертификатов на маркетплейсе, а 34 тысячи рублей – на зарубежный счет в одну из стран Ближнего Востока.

- В ходе следствия удалось заблокировать одну из операций на 28 тысяч по покупке сертификатов на услуги развлечений. Женщина была уверена, что ребенок не знает пароли от банковских приложений. Однако в ходе общения с полицейскими девочка назвала все коды.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

Артистка из Бурятии отметит 50-летие своей творческой деятельности
20.02.2026 в 11:07
Столица Забайкалья получит новый аэропорт
20.02.2026 в 10:30
В Улан-Удэ у водителя-лишенца арестовали «Toyota Caldina»
20.02.2026 в 10:19
Иркутяне выступят в защиту Telegram
20.02.2026 в 10:11
Авиабилеты из Иркутска в Таиланд резко подешевели
20.02.2026 в 10:05
Гороскоп для жителей Бурятии на 20 февраля 2026 года
20.02.2026 в 10:01
Зурхай на пятницу, 20 февраля
20.02.2026 в 09:52
8-летняя девочка в Бурятии перевела мошенникам деньги матери
20.02.2026 в 09:48
«Лишился глаза, руку разворотило»
20.02.2026 в 09:41
На первенстве России по вольной борьбе выдался бурятский финал
20.02.2026 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Столица Забайкалья получит новый аэропорт
Строительство современного аэровокзального комплекса в Чите может начаться в 2029 году
20.02.2026 в 10:30
В Улан-Удэ у водителя-лишенца арестовали «Toyota Caldina»
Он должен погасить долги в течение 10 дней
20.02.2026 в 10:19
Иркутяне выступят в защиту Telegram
1 марта запланирован митинг в поддержку популярного мессенджера
20.02.2026 в 10:11
Авиабилеты из Иркутска в Таиланд резко подешевели
Улететь в Бангкок на мужской праздник 23 февраля можно дешевле 17 тысяч  рублей
20.02.2026 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru