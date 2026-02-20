Общество 20.02.2026 в 09:52
Зурхай на пятницу, 20 февраля
3-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны и Лошади; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, создавать семьи, отправляться в путь, переезжать в новый дом, торговать, совершать действия, связанные с государственными делами, заниматься строительством и совершать прочие приумножающие и властные действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; полагаться на подчиненных, создавать дружеские союзы; для совершения первых важных дел в жизни младенца, не стоит праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома.
Стрижка волос: к богатству.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия в сторону юга.
Фото: Номер один
Тегизурхай