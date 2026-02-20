Общество 20.02.2026 в 10:05

Авиабилеты из Иркутска в Таиланд резко подешевели

Улететь в Бангкок на мужской праздник 23 февраля можно дешевле 17 тысяч  рублей
Текст: Иван Иванов
На конец февраля 2026 года авиабилеты по маршруту Бангкок — Иркутск стали значительно дешевле и теперь доступны от 17 тысяч рублей. Такие данные выдают агрегаторы авиабилетов. 

Такое резкое снижение цен вызвано сразу несколькими факторами, которые вместе влияют на стоимость авиаперевозок в Тайланд. Основная причина — конкуренция между авиакомпаниями, выполняющими прямые рейсы по маршруту. Регулярные перелёты осуществляют S7 Airlines и Аэрофлот, при этом S7 предлагает по 2 ежедневных рейса, а Аэрофлот выполняет перелёты 2–3 раза в неделю. Кроме того, другие перевозчики, такие как Azur Air и Уральские авиалинии, активно предлагают чартерные программы и турпакеты в тайский аэропорт Пхукет, что также способствует росту предложения и снижению цен. 

Важную роль играет и то, что в последние месяцы укрепился рубль по отношению к иностранным валютам, снижая стоимость внутренних затрат авиакомпаний и, как следствие, уменьшая цену билетов. Ещё одним фактором является сезонное изменение спроса: февраль традиционно считается периодом межсезонья, когда поток туристов сокращается, и перевозчики вынуждены снижать стоимость для заполнения рейсов. 

Наблюдатели отмечает что стоимость билетов в Таиланд оказалось дешевле, чем полёты в Москву. При том, что Москва для нашего туриста по всем показателям туристических трат оказывается в два-три раза дороже,  чем тропические острова. Пока относительным преимуществом для бурятских туристов является только возможность полётов по дальневосточной субсидии. Без нее летать на запад России экономически невыгодно и дешевле путешествовать по странам Юго-Восточной Азии. Поворот на восток состоялся.

Фото: Номер один
отдых

