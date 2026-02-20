В Улан-Удэ у водителя-лишенца арестовали «Toyota Caldina»

В Улан-Удэ судебные приставы арестовали «Toyota Caldina» у водителя-лишенца. Машину «засекли» на территории торговой площади «Фортуна» с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Во время проверки документов выяснилось, что в отношении мужчины возбуждено 10 исполнительных производств на общую сумму свыше 160 тыс. рублей – это задолженность по налогам, алиментам, госпошлины и исполнительский сбор. Также он не оплатил штраф за нетрезвое вождение и был лишен прав.

«После ареста и изъятия автомобиля у гражданина имеется возможность в течение 10 дней обжаловать действия судебных приставов либо погасить долги в полном объеме, в противном случае, транспортное средство будет направлено на реализацию», - сказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.