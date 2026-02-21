Общество 21.02.2026 в 07:00

Жителей Бурятии заставят работать в два раза больше

Госдума планирует удвоение годового лимита на сверхурочные часы
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, значительно увеличивающий допустимое время сверхурочной работы. Это решение, инициированное Минэкономики России, предполагает удвоение годового лимита на сверхурочные часы для россиян – со 120 до 240. Авторы инициативы утверждают, что это легализует уже сложившуюся практику переработок на многих предприятиях. Однако, как отмечают эксперты в Бурятии, наряду с возможностью дополнительного заработка законопроект поднимает вопросы о рисках для здоровья работников и своевременности подобных мер в условиях сложного рынка труда.

Платить больше

Инициатива Минэкономики РФ, озвученная еще осенью 2024 года, трансформировалась в законопроект, внесенный правительством по итогам 2025 года. Ключевое изменение касается статьи 99 Трудового кодекса, устанавливающей предельные нормы сверхурочного труда. Как отметили авторы законопроекта, оплата сверхурочных часов будет производиться с повышенными коэффициентами: первые два часа – в полуторном размере, далее – в двойном. Эти ставки будут действовать для всех часов, отработанных сверх установленной нормы.

Для защиты интересов работников, вынужденных перерабатывать, законопроект предусматривает обязательную ежегодную диспансеризацию с возможностью освобождения от работы на один день с сохранением среднего заработка. Также вводятся обязательные медицинские осмотры перед началом сверхурочной работы. Тем не менее в ходе обсуждения депутаты выражали обеспокоенность. Некоторые парламентарии подчеркивали, что предложенная диспансеризация не решает проблему рисков для здоровья, связанных с переработками, и назвали законопроект «уступкой крупному капиталу» и «наступлением на права рабочего класса».

Несмотря на критику, законопроект получил одобрение в первом чтении.

Председатель первичной профсоюзной организации «Генерация Бурятии» Иван Курикалов высказал мнение, что законопроект пролоббирован крупными корпорациями с целью упрощения работы и ухода от штрафов надзорных органов.

На многих крупных предприятиях, по его словам, из-за нехватки кадров и регулярных российских авралов переработки - обычное дело. Иван Курикалов приводит в пример ситуацию на ТГК-14 в зимнем отопительном сезоне 2024 - 2025, где работники отдельных цехов трудились по несколько месяцев без перерывов, получая при этом двойную оплату.

- Мне Люльчев (бывший гендиректор ТГК-14. - Прим. ред.) даже хвалился этим обстоятельством, мол, смотри, за сезон начальник смены миллион может заработать, - вспоминает профсоюзный лидер.

Несмотря на неплохие доходы, работники страдали от ненормированного графика, что «сказывалось на их здоровье и личной жизни».

Профсоюзный лидер отметил, что «такой режим работы выбивает организм из равновесия, люди потом даже дома засыпать не могли, выматывались в ноль», и предлагал руководству направлять работников, трудящихся в подобных условиях, на диспансеризацию. Он подчеркнул, что это не приносит ничего хорошего для здоровья, поскольку эксперименты до добра не доведут: ведь все трудовые нормы опираются на опыт советского законодательства, базировавшегося на научных исследованиях и многолетнем опыте.

От работы кони дохнут

Иван Курикалов в целом признал, что предложенные им меры, такие как ежегодная диспансеризация и медицинские осмотры, не решат проблему негативного влияния сверхурочной работы на здоровье рабочих. Он считает, что настоящее решение кроется в создании таких условий труда, которые исключают необходимость длительных переработок, а не в легализации и увеличении их лимитов. А для этого, по его словам, необходимо повышать уровень оплаты труда на ТГК-14 с целью заполнения вакансий.

- На ТЭЦ-1 Улан-Удэ, когда я пришел туда работать, раньше трудилось около 1500 человек. Сейчас на всей генерации Улан-Удэ и тепловых сетях комплекса в штате насчитывается примерно такое же количество человек. При этом нагрузка на оставшийся коллектив увеличилась и сверхурочные работы стали нормой, - отмечает он.

- Трудоголизм, погоня за карьерным ростом и страх оказаться «недостаточно хорошим» нередко являются симптомами психологического неблагополучия человека, что загоняет все больше людей в ловушку переработок и работы без нормальных отпусков. Причем речь идет не только о производствах, но и офисной деятельности, - говорит улан-удэнский психолог Наталья Иванова. 

В итоге человек сам соглашается на переработки ради повышенного заработка либо устраивается на то предприятие, где они стали нормой. По ее словам, в этой ситуации возникает порочный круг, где измотанные работники совершают ошибки, которые затем приходится исправлять другим, требуя еще больше времени изматывающего труда.

- В целом в Бурятии нередки случаи, когда люди, среди них есть и руководители, буквально умирают на рабочих местах от инсультов и инфарктов, причем в относительно молодом возрасте: речь часто идет о мужчинах 40 - 50 лет, - соглашаются с необходимостью соблюдения трудовых норм медики. Они особенно отмечают необходимость регулярной диспансеризации и обследований состояния своего здоровья.

Избыточное бумаготворчество

- Синдром выгорания, психическая и физическая усталость становятся повсеместным явлением в бюджетном секторе Бурятии. Например, учителя и медики, чтобы получить более-менее достойный уровень оплаты труда, вынуждены брать по несколько ставок и перерабатывать, - говорит экс-руководитель регионального туристического ведомства Анатолий Думнов. - Тотально распространены переработки и в госсекторе, где подавляющая часть аппарата, прежде всего специалисты, имея невысокие зарплаты и ненормированный рабочий день, часто уходят с работы на пару часов позже и вынуждены работать в выходные. Одной из причин является избыточное бумаготворчество. Так, федеральные инстанции в Москве, чтобы оправдать свою избыточную численность, заваливают регионы различными запросами, порой совершенно бессмысленными. И на них вынуждены отвечать и тратить свое время наши сотрудники. Этот совершенно бесполезный труд выматывает больше, чем физическая нагрузка.

Таким образом, повышение лимита на сверхурочную работу вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, это возможность для работников увеличить свой доход, с другой – потенциальный риск для их здоровья и благополучия. Вопрос остается открытым: насколько оправдано такое изменение трудового законодательства в условиях, когда уже сейчас наблюдаются проблемы, связанные с переработками?
